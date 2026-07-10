La Selecta femenina está lista para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Aldo Medina
Colaborador
El profesor Eric Acuña ha dado a conocer el listado de jugadoras que participarán en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en la República Dominicana.
Guardametas
• Idalia Serrano Franco – El Salvador
• Natalie Yamilet Navarro – Hawaii Pacific University
Defensas centrales
• Vasthy Delgado Amaya – Atlas Femenil
• Laila Saravia – Atlas Femenil
• Sarina Villa Cuellar – Santos Femenil
• Jasmine Angelina Dybala – Sam Houston State
Laterales
• Andrea Nicolle Amaya – C.A. Belgrano
• Olivia Gómez Mejía – Altitud F.C.
• Victoria Saraí Sánchez – Texas State
• Ashlin Johana Fuentes – Louisiana State University
Mediocampistas
• Alejandra Morales Chirino – Club Atlético Internacional
• Emely Rubio – Towson University
• Amaya González Solano – LA Watford F.C.
• Maggy Carolina Segovia – Managua F.C.
Extremos
• Juana Plata Chavarría – Querétaro Femenil
• Mya Ulloa González – Simply FC
• Makenna Domínguez Caluya – Pittsburgh Riveters FC
• Christine Duarte – Club Atlético Internacional
Delanteras
• Samaria Saraí Gómez – Amed FC
• Yoselyn Abigail López – Puebla
• Dariel Argueta López – Simon Fraser University
El Salvador debutara el día 29 de julio. Las nacionales han quedado en su grupo junto a República Dominicana, Venezuela y Costa Rica.
Es de valorar que la mayoría de selecciones irá con su equipo Sub20, solo el equipo salvadoreño asistirá con su equipo titular mayor.