La Selecta femenina está lista para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Compartir

Aldo Medina Colaborador El profesor Eric Acuña ha dado a conocer el listado de jugadoras que participarán en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en la República Dominicana.

Guardametas

• Idalia Serrano Franco – El Salvador

• Natalie Yamilet Navarro – Hawaii Pacific University

Defensas centrales

• Vasthy Delgado Amaya – Atlas Femenil

• Laila Saravia – Atlas Femenil

• Sarina Villa Cuellar – Santos Femenil

• Jasmine Angelina Dybala – Sam Houston State

Laterales

• Andrea Nicolle Amaya – C.A. Belgrano

• Olivia Gómez Mejía – Altitud F.C.

• Victoria Saraí Sánchez – Texas State

• Ashlin Johana Fuentes – Louisiana State University

Mediocampistas

• Alejandra Morales Chirino – Club Atlético Internacional

• Emely Rubio – Towson University

• Amaya González Solano – LA Watford F.C.

• Maggy Carolina Segovia – Managua F.C.

Extremos

• Juana Plata Chavarría – Querétaro Femenil

• Mya Ulloa González – Simply FC

• Makenna Domínguez Caluya – Pittsburgh Riveters FC

• Christine Duarte – Club Atlético Internacional

Delanteras

• Samaria Saraí Gómez – Amed FC

• Yoselyn Abigail López – Puebla

• Dariel Argueta López – Simon Fraser University

El Salvador debutara el día 29 de julio. Las nacionales han quedado en su grupo junto a República Dominicana, Venezuela y Costa Rica.

Es de valorar que la mayoría de selecciones irá con su equipo Sub20, solo el equipo salvadoreño asistirá con su equipo titular mayor.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...