España vuelve a unas semifinales 16 años después y desafía a la Francia de Mbappé

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez España eliminó a Bélgica para clasificarse a las semifinales de la Copa del Mundo 2026, instancia a la que regresa 16 años después de conquistar el título mundial en 2010. Fabián Ruiz y Mikel Merino fueron los protagonistas de la clasificación para citar a los españoles con Francia en el siguiente encuentro.

Fabián aprovechó un balón suelto dentro del área a la media hora de juego y no dudó en enviarlo al fondo de la red para vencer a Thibaut Courtois y adelantar a España. Sin embargo, once minutos después, Charles De Ketelaere firmó el 1-1 para Bélgica.

Mikel Merino volvió a convertirse en el héroe de España al salir desde el banquillo para sellar una nueva clasificación. El centrocampista del Arsenal ingresó al minuto 86 y, apenas dos minutos después, hizo estallar el grito de gol con el 2-1 que devolvió a ‘La Roja’ a unas semifinales mundialistas, 16 años después de levantar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010.

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