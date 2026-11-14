La Selecta cumple de visita ante San Martín y cerrará la serie en el “Mágico” González

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El Salvador venció 0-2 a San Martín en el primer compromiso de la serie de Play-In rumbo a la Copa Oro 2027 este viernes por la tarde, con goles de Bryan Gil y Mauricio Cerritos, ventaja con la que recibirá a los caribeños el próximo 17 de noviembre en el cierre de la llave.

A los 35 minutos del encuentro, la Azul y Blanco rompió el 0-0 del marcador para tomar la ventaja, con una jugada que partió desde la media cancha por medio de Christian Martínez hacia Bryan Gil, quien definió directo a la red para el 0-1 del combinado nacional.

Un minuto más tarde, San Martín aprovechó para generar un contraataque que dejó a El Salvador a muy poco de perder la ventaja que le dio Gil, porque el cuadro caribeño generó mayor presencia en el área de Mario González en busca del empate.

El combinado salvadoreño consiguió el segundo tanto sobre los 83′, previo al cierre del partido, con una acción de Mauricio Cerritos desde fuera del área mediante un disparo que el arquero Sebastien Raphose no logró contener, jugada que contó con la asistencia de Jairo Henríquez.

La Selecta se enfrentó a San Martín en el SKNFA Technical Center, en San Cristóbal y Nieves, escenario deportivo donde dio el primer paso con victoria en la serie de Play-In rumbo a la Copa Oro 2027. Recibirá a los caribeños en el estadio Jorge “Mágico” González el próximo 17 de noviembre, donde buscará sellar su boleto y devolverle una alegría a su afición tras los tropiezos recientes bajo la dirección de Hernán «Bolillo» Gómez.

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