La selecta buscará las semifinales en Copa Oro

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez
Previo al quinto microciclo de la selección nacional, el estratega salvadoreño, Hugo Pérez, dio sus valoraciones sobre la Copa Oro, donde El Salvador se ubicó junto a Costa Rica, Panamá y el ganador de la preliminar 8, que saldrá de Martinica, Surinam, Santa Lucía y Puerto Rico. El director técnico aseguró que el principal objetivo es ser uno de los equipos que avanzará a la siguiente fase.
“Lo importante es salir del grupo a la siguiente ronda, esa es la primera meta, si salimos del grupo, después veremos lo que se puede hacer en la otra ronda. Solo clasifican dos, entonces queremos ser el primero o el segundo para saber si podemos hacer algo más de lo que se hizo en la última Copa de Oro”, enfatizó Pérez.
Según Pérez, el quedar en el grupo C, con tres selecciones con las que competirán por la clasificación es una oportunidad para ver si pueden ganarle a Costa Rica y a Panamá.
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