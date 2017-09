“La gente debe manejar los temas de la vida diaria”: César Villalona

Alexander Pineda

La décima sesión de la IX cátedra Simón Bolívar El Salvador se desarrolló con la ponencia del economista César Villalona. El experto disertó sobre el emergente papel de los nuevos actores en la economía y política mundial, y que denominó “un mundo multipolar”, así como la consolidación del poder popular en El Salvador.

“Para el capitalismo mundial, la tendencia de la multipolaridad no es positiva porque eso le abre el paso a los procesos revolucionarios, genera las condiciones para la revolución”, señaló el economista, refiriéndose a una nueva configuración de la hegemonía económica mundial en la que Estados Unidos ya no aparece como protagonista único y tiene competencia desde hace aproximadamente quince años con las potencias emergentes como India, China y Rusia.

Villalona explicó que las revoluciones se hacen, hoy en día, en el marco de un “mundo capitalista”, y se hacen de manera aislada a nivel local, cuando se trata de cambiar el sistema a nivel mundial. Además, señaló la necesidad de terminar con la excesiva dependencia de una sola nación. “Necesitamos que el imperio se derrumbe, pero que no nos arrastre”, comentó con respecto a la creciente participación de China en el plano internacional y su eventual relevo como superpotencia de los Estados Unidos.

Asimismo, Villalona añadió que en el reciente congreso del FMLN se habló de cambiar el modelo económico salvadoreño, con el propósito de llegar a ser una economía productiva y autosuficiente, reducir importaciones y reducir la dependencia de remesas y préstamos internacionales entre otras disposiciones contempladas.

En el ámbito político, el economista dijo que en la actualidad la izquierda en Latinoamérica está accediendo al poder por la vía democrática electoral, lo que calificó como positivo, sin embargo, esta forma de llegar al poder vuelve la transformación social en un proceso lento porque hay que compartir el poder con frentes adversos y la izquierda se ve limitada a maniobrar en el marco de la institucionalidad en la que fue elegida.

“En El Salvador nos están tratando de frenar las transformaciones, ARENA pretende que no sigamos con los programas sociales existentes y que no debemos crear nuevos, por eso la batalla gira alrededor de los recursos, fundamentalmente de las finanzas, no quieren aprobar la reforma de pensiones, no quieren aprobar préstamos para salud y seguridad, el problema es que se requieren 56 votos”, dijo el economista.

Villalona instó a la población a ser partícipe del ejercicio del poder popular y que se manifieste en favor de la profundización de las transformaciones sociales, “la gente debe manejar los temas de la vida diaria”.