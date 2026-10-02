La expulsión de Estados Unidos de Irak es el preludio de una retirada más amplia de Asia Occidental

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TEHERÁN/Tasnim

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) describió la expulsión de las fuerzas estadounidenses de Irak como una victoria histórica para el Frente de Resistencia, y afirmó que este hecho es un preludio a la expulsión de las fuerzas estadounidenses de todo el oeste de Asia y del resto del mundo musulmán.

En un comunicado emitido el jueves tras la finalización de la retirada militar estadounidense de Irak, la Guardia Revolucionaria Islámica rindió homenaje a los combatientes de la resistencia caídos en combate en el enfrentamiento con las fuerzas estadounidenses, en particular al teniente general mártir Qassem Soleimani y a Abu Mahdi al-Muhandis, y felicitó al pueblo iraquí y al Frente de Resistencia por una victoria histórica.

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que la retirada de las fuerzas estadounidenses es fruto de la perseverancia del pueblo iraquí en la defensa de su independencia, calificándola como un logro trascendental para el Frente de Resistencia. Añadió que el pueblo iraquí ha demostrado que «la voluntad nacional es el arma más poderosa contra las ambiciones de las potencias hegemónicas».

El comunicado calificó la retirada estadounidense como el resultado de la firme determinación de Irak y afirmó que Washington se ha visto obligado a retirarse de un país donde había mantenido una presencia militar durante dos décadas.

“Estados Unidos se retiró; no mediante negociaciones, no como un favor, sino gracias a la determinación de una nación que se mantuvo firme, a la sangre de combatientes que dieron su vida y a la voluntad de una resistencia que nunca se quebrantó”, declaró la Guardia Revolucionaria Islámica.

Describió la retirada como un primer paso para vengar el martirio de los combatientes de la resistencia iraquí, en particular de al-Muhandis, y añadió: «Por la gracia de Dios, la venganza por la sangre de estos seres queridos se completará con la expulsión total de Estados Unidos de la región».

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) pidió además a Estados Unidos que abandonara la región y que las propias naciones de la región gestionaran su seguridad, argumentando que dos décadas de presencia militar estadounidense no han logrado traer seguridad y, en cambio, han contribuido a la inseguridad, el terrorismo y la inestabilidad en Asia Occidental.

El comunicado también describió la retirada estadounidense como un acontecimiento histórico importante y un logro significativo para el Frente de Resistencia, expresando su confianza en que los iraquíes acabarían poniendo fin a la injerencia estadounidense en su economía y sector petrolero mediante la unidad y la determinación nacional.

“Estados Unidos nunca ha sido ni será un apoyo fiable”, advirtió la Guardia Revolucionaria, y añadió: “Estados Unidos se retira, y son las naciones las que deben reconstruir sus países”.

La Guardia Revolucionaria Islámica concluyó que «la expulsión de Estados Unidos de Irak es el preludio de su expulsión de todo Occidente y del mundo musulmán», atribuyendo este hecho a la voluntad nacional de Irak, a los esfuerzos de los grupos de resistencia, al apoyo popular y a las acciones del gobierno iraquí.

Asimismo, instó al gobierno, al pueblo y a las fuerzas de resistencia iraquíes a permanecer vigilantes ante posibles complots destinados a generar una renovada inseguridad e inestabilidad, reiterando el apoyo de Irán a la lucha para expulsar de la región a los restos de las fuerzas estadounidenses y del régimen sionista.

El comunicado se emitió después de que Estados Unidos completara la retirada de sus fuerzas y equipos restantes de la base aérea de Erbil, poniendo fin formalmente a su misión de la Operación Resolución Inherente en Irak. El Pentágono afirmó que la retirada marcaba la conclusión de una campaña de 12 años contra Daesh (EIIL), mientras que la misión se ha transformado en una relación de defensa bilateral entre Estados Unidos e Irak y la operación contra el EIIL en Siria continúa desde una nueva base regional.

La presencia militar estadounidense en Irak se remonta a la invasión de 2003. Washington retiró sus fuerzas en 2011 antes de repatriarlas en 2014 ante el auge del Estado Islámico. La retirada definitiva se llevó a cabo mediante un acuerdo entre Bagdad y Washington, y las autoridades iraquíes asumieron entonces la responsabilidad principal de la seguridad del país.

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