La Cuaresma en Santa Tecla

¿Cómo olvidar aquellos tiempos de Cuaresma en Santa Tecla, así como la infaltable lluvia de los jocotes, de la que brotaban las Cigarras con su nostálgico canto que, evocaba la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo?

Estos simpáticos homópteros solían posarse en las ramas de los árboles, hoy son cada día más escasos en nuestra ciudad. Cómo olvidar la micción de estos insectos de la que fuimos víctimas inocentes en alguna ocasión o por su increíble capacidad de aferrarse a la camisa.

La masiva deforestación de nuestra ciudad es la responsable de su desaparición forzada, por lo que lejos quedará el cantar de estos homópteros augurando la llegada de la Cuaresma, época de oración y conversión, perpetuando la fragilidad del hombre en su paso por la vida.

La palabra Cuaresma proviene del latín cuadragésimo día, tiempo litúrgico destinado a la preparación espiritual de la fiesta de Pascua, días de purificación e iluminación interna, celebrado en la iglesia católica, copta, ortodoxa, anglicana, entre otras, aunque con inicios y duraciones distintas.

En el recuerdo quedan la procesión del Vía Crucis recorriendo las 14 estaciones por la ciudad, según el orden señalado. Sendos altares adornados de blancas cortinas y lienzos morados sobre las que pendían cuadros de madera tallada y aromatizados con incienso.

Las prohibiciones de nuestros mayores como: no correr, escupir, proferir malas palabras, escuchar música estridente, comer carne o realizar trabajos en viernes, so pena de una reconvención por el incumplimiento de estas.

La elaboración de platos de la época como: pescado seco envuelto en huevo, tamales pisques, jocotes en miel o torrejas entre otras delicias culinarias, no prohibidas en este tiempo santo.

El Santo Vía Crucis de la Parroquia de Concepción recorriendo las principales calles de la ciudad hasta el amanecer, bajo el compás de “La Granadera” entre otras marchas, la inconfundible voz de Carlitos (+), con cantos penitenciales, el sonar de matracas de la mano de Toñito “Dame Cinco” (+); señoras y jovencitas ataviadas con mantillas rezando compasivamente el Santo Rosario bajo la luz de las velas, durante la noche y madrugada.

“La cuaresma nos llega como un momento providencial para cambiar ruta, para recuperar la capacidad de reaccionar ante la realidad del mal que siempre nos desafía” Papa Francisco.

Vivamos esta Cuaresma 2026 con las enseñanzas de Jesús, hoy como ayer, pidiendo su infinita misericordia para nuestra amada Santa Tecla.

