LA CONDICION HUMANA EN SALVADOREŇO

Compartir

Por Pablo González

Hace años Monseñor Romero dijo: “Toda persona que lucha por la justicia, que busca reivindicaciones justas en un ambiente injusto, está trabajando por el reino de Dios.”

La idea de San Romero va en concordancia con que somos personas en tránsito, hacia la creación de una sociedad superior, donde los ideales de justicia social, amor y dignidad siempre sean estandarte. Somos elementos mediadores hacia lo bello, lo virtuoso, lo humano, lo solidario, lo constructivo y lo digno de los seres humanos y no hacia lo opuesto.

La idea de que podemos fundirnos con otras personas para resolver problemas – Principio de solidaridad y unidad -. la idea de que con la unidad se suman fuerzas para cambiar el futuro y la idea de no resignarse ante el orden de las cosas, como si estuvieran muy bien, cuando obviamente están muy mal.

Pero que sucede actualmente, cuándo la mayoría de la población acepta vivir en una sociedad injusta, de competencia, de mercantilización, de consumismo, de apatía e indiferencia ante el sufrimiento del prójimo, en una situación de terror, sin las libertades básicas. ¿Qué es lo que falla dentro de nosotros?

Según los aportes de la moderna psicología evolutiva, la especie humana ha pasado por etapas en la historia, que también ahora, las transitamos desde que nacemos. Durante esas etapas, nos forjamos traumas que existen en nuestro inconsciente y marcan nuestra manera de vivir la condición humana.

Hasta aproximadamente un año de edad, vivimos experimentando necesidades de supervivencia y seguridad, las cuales no siempre son satisfechas. Estas necesidades se reflejan en emociones que no son manejadas apropiadamente, porque nuestra capacidad razonadora se tiene hasta aproximadamente los 16 años. Luego viene la etapa hasta los 6 anos donde preponderan el centro de poder y control, más el centro de la sensación de afecto, estima y placer. Estos centros de energía también generan traumas porque las emociones inherentes no son gobernadas por la edad de la razón.

La propaganda publicitaria hace buen uso de estas deficiencias de personalidad, haciéndonos sentir necesidades basadas en los traumas de nuestra niñez; sobre todo en la seguridad.

Las noticias ciertas y falsas, son también enfocadas a aceptar situaciones, por estos mecanismos; de esta manera apoyamos lo que está en contra de las filosofías y religiones a nivel global.

También, de acuerdo a las filosofías y religiones a nivel global, un 97% de los humanos está afectado con estos traumas y ofrecen mecanismos para evacuarlos, mediante prácticas que pueden tomar varios decenios. Igual la psicología ofrece evacuar parcialmente los traumas.

Recordemos que el traidor traiciona, el burgués desespera, pero el fiel resiste y el héroe combate. Decidamos con quien nos identificamos, para empezar a mejorar nuestra condición humana y forjar el reino de Dios en El Salvador.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...