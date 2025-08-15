Asunción 2025: guatemalteco Bonilla saca oro de la piscina

Compartir

Asunción/Prensa Latina

El nadador guatemalteco Roberto Bonilla dominó este jueves los 200 metros combinados y se colgó en el pecho su segundo oro en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Bonilla marcó 2:00.89 minutos para firmar récord para el evento y desplazar al gran favorito, el brasileño Stephan Steverink (2:01.83) a la segunda posición. Con el bronce se quedó el puertorriqueño Xavier Ruiz con registro de 2:01.83. La versión femenina de esta prueba la ganó la argentina Agostina Ariadna Heins, en una jornada durante la cual la brasileña Leticia Fassina se impuso en los 1500 metros libres, disciplina que buscará los medallistas en su versión masculina en solo unos minutos.

Este deporte concluirá su accionar en esta cita multideportiva continental con los relevos 4×100 combinados de ambos sexos.

Argentina suma sexto oro en Asunción 2025

La delegación de Argentina sumó su sexta medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con la victoria del ciclista Santiago Gruñeiro en el ómnium masculino.

Gruñeiro conquistó el primer título de su país en el Velódromo de la cita continental con 146 puntos, seguido por el chileno Diego Rojas, ganador de la presea de plata, al acumular 140 unidades, y el venezolano Arlex Méndez, bronce (122).

Hasta el momento, el ciclismo de la justa paraguaya lo encabeza Colombia con cuatro preseas doradas y una plateada, escoltada por Chile (2-1-1), Argentina (1-3-1), México (0-1-2)

Campos extiende la fiesta brasileña en la piscina

Joao Pierre Campos extendió la fiesta brasileña en la piscina del Centro Acuático Olímpico al ganar la medalla de oro en los 1500 metros libres de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

El joven de 20 años, que ganó su tercer oro en estos Juegos, firmó un registro de 15:19.77 minutos (récord para el evento) para darle al gigante sudamericano su metal dorado número 23 en este deporte y reafirmar su dominio continental en esta categoría.

Detrás de él llegaron a la meta su compatriota Matheus de Freitas (15:21.13) y el mexicano Santiago Gutiérrez (15:45.58).

Esta prueba categoría femenina fue dominada por la brasileña Leticia Fassina, en una jornada final donde se impusieron el guatemalteco Roberto Bonilla y la argentina Agostina Ariadna Heins en los 200 metros combinados de ambos sexos.

La natación de estos Juegos Panamericanos Junior cerrará en esta misma jornada con las finales de los relevos 4×100 combinados de ambos sexos.

