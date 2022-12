Karim Benzema deja la selección de Francia 

Rebeca Henríquez

Posterior a la gran final de la Copa del Mundo Qatar 2022 que no solo consagró a la selección de Argentina como la Campeona del Mundo, el torneo internacional también dejó con un sabor amargo a la selección de Francia tras estar a un paso de conseguir el bicampeonato, y caer en el intento sin la estrella Karim Benzema, quien no tuvo participación en el campeonato por lesión, y quien este día anunció que no estará más con el equipo francés.

“Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello. He escrito mi historia y la nuestra se acaba”, compartió el jugador a través de su cuenta de Twitter.

El actual atacante del Real Madrid se mantuvo al margen de la selección europea por una lesión, ausencia que no tuvo mayor repercusión para el equipo de Didier Deschamps, ya que afrontó sin problemas y con superioridad las fases del mundial. A pesar de ello, el ganador del Balón de Oro del mundial anterior no irá más con el equipo.