Karate sin Panamericanos por primera vez

Duro golpe. El karate salvadoreño no estará presente en los Juegos Panamericanos Lima 2019, debido a que los atletas salvadoreños no lograron clasificar a la tercera cita del Ciclo Olímpico.

Esta será la primera vez que el karate cuscatleco no asistirá a Juegos Panamericanos, pese a que los ocho mejores karatecas intentaron acceder a la justa continental en el Campeonato Panamericano Mayor, realizado esta semana en Panamá.

Williams Serrano, entrenador de la selección nacional, dijo a Diario Co Latino que la presión le pasó factura a sus pupilos, ya que la clasificación se les escapó en momentos cruciales.

“Los muchachos no pudieron controlar la presión porque la mayoría de los combates los perdimos por un punto. Por ejemplo, Alejandro Jurado iba ganando la pelea por la clasificación frente al campeón brasileño, pero no pudo aguantar la presión y terminó perdiendo 3-2; y lo mismo le sucedió a Joyci Mancía y Jorge Merino”, justificó Serrano la no clasificación en la modalidad kumite (combate). En katas (formas), el entrenador de la selección nacional manifestó que se repitió la historia y por ello no se logró el objetivo con los juveniles Gabriela Izaguirre y Mario López.

“En kata avanzamos hasta la segunda ronda con Gabriela Izaguirre, pero quedó eliminada. Mario López, por su parte, se ubicó en el quinto lugar de la primera ronda, pero solo avanzaban los primeros cuatro lugares a la otra fase”, detalló Williams Serrano.

Por su parte, Oswalds Mata, presidente de la Federación Salvadoreña de Karate Do (FSK), lamentó no lograr un cupo para Lima 2019, por lo que ahora se enfocaran en el siguiente Ciclo Olímpico.

“No ha sido fácil digerir que por primera vez el karate no estará en los Panamericanos, pero debemos sacar fuerzas de la flaqueza y seguir adelante para consolidar la selección a futuro”, expresó Mata.

La delegación cuscatleca que participó en tierras canaleras estuvo integrada por: Gabriela Izaguirre, en kata individual; Joisy Mancia, enkumite -61 kg; Andrea Ruíz, en kumite -68 kg; y Lissette Aguilar, en kumite +68 kg, en femenino.

Mientras que Mario López, en kata individual; Alejandro Jurado, en kumite -60 kg; Carlos Galán, en kumite -75 kg; y Jorge Merino, en kumite -84 kg; representaron los intereses salvadoreños en la rama masculina.