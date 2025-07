Kamala Harris despeja dudas, no irá por gobernación de California

Washington/Prensa Latina

La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris puso fin este miércoles a especulaciones al anunciar que no buscará la gobernación de California el próximo año y dejó abierta la posibilidad de una tercera candidatura a la Casa Blanca en 2028.“Durante los últimos seis meses, he dedicado tiempo a reflexionar sobre este momento histórico de nuestra nación y la mejor manera de seguir luchando por el pueblo estadounidense y promoviendo los valores e ideales que aprecio”, declaró Harris en un comunicado emitido por su oficina este miércoles.

“He considerado seriamente pedirle al pueblo de California el privilegio de servir como su gobernadora. Amo este estado, a su gente y su promesa. Es mi hogar. Pero después de una profunda reflexión, he decidido que no me presentaré a la gobernación en estas elecciones”, afirmó.

Aunque termina el suspenso respecto a esa eventual carrera, la decisión de Harris prolonga una incertidumbre sobre su futuro político luego de perder las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 frente al republicano Donald Trump.

La demócrata pasó meses considerando en privado si presentarse a la batalla la gobernación de su estado natal, intentar otra vez una candidatura presidencial o alejarse totalmente del escenario político después de su derrota.

Harris se postuló en 2020 a la nominación por el Partido Demócrata, pero en aquel momento Joe Biden fue quien se agenció el triunfo en las primarias y en la pelea de noviembre de ese año contra Trump (que por cierto todavía habla de fraude electoral y no admite que perdió).

Su segunda postulación ocurrió ya avanzada la campaña electoral a mediados de 2024 cuando Biden, presionado por su propio partido bajo argumentos como edad y capacidad para un cuatrienio más en la Casa Blanca, renunció a la carrera por la reelección y le cedió la candidatura a ella.

Aunque Harris logró un sorprendente impulso en muy poco tiempo en la recaudación de fondos, y las encuestas daban esperanzas e incluso en apariencia había removido las bases, la noche electoral del 5 de noviembre fue aplastante.

