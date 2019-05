Juanes te canta “Querer mejor ” con Alessia Cara

@SAmigosCoLatino/ Universal Music

Alessia Cara se une a Juanes en un dueto inolvidable para el nuevo sencillo “Querer Mejor”, el cual se lanzó ahora .

Después de ser honrado como el Artista Rock Del Año en los Premios Heat por su trabajo social y filantrópico en curso, Juanes acaba de empezar una serie limitada de conciertos en la costa Oeste de los Estados Unidos con una espectacular nueva producción, diseñada por el equipo creativo detrás de Kendrick Lamar, Drake, Migos, Khalid y muchos más.

Juanes, Ganador de múltiples premios GRAMMY y líder absoluto en premios Latin GRAMMY, se ha unido a la ganadora del GRAMMY como Mejor Nueva Artista Alessia Cara para una canción de amor inolvidable que será lanzada el próximo viernes como un adelanto más del muy anticipado nuevo disco de la súper estrella colombiana. “Querer Mejor” presenta a Alessia Cara cantando en español por primera vez, en una balada llena de sentimiento e influenciada por la guitarra acústica y el órgano hammond. La canción captura el compromiso que dos almas han hecho a un amor que solo se da una vez en la vida, y que escribe su propia poesía mientras que es guiado por la sincronía universal. Destinada a ascender al nivel de las baladas más eternas de Juanes (como “Fotografía” y “Es Por Ti”) debido a la química instantánea que presenta el dueto, “Querer Mejor” reúne a estos dos artistas quienes previamente mostraron el potencial de esta unión en su colaboración para la versión bilingüe del tema “1-800-273-8255” de Logic – el cual interpretaron juntos en los Premios Latin GRAMMY. Paralelamente al lanzamiento de este viernes, estén atentos para el nuevo video de la canción que fue grabado recientemente en Madrid.

Después de sus recientes presentaciones históricas en dos de los festivales más importantes de Suramérica (Lollapalooza & Vive Latino), Juanes acaba de empezar una serie especial y limitada de conciertos en la costa Oeste de los Estados Unidos, la cual presentará por primera vez un nuevo show visual desarrollado en conjunto con Sturdy, el equipo de producción creativa que también trabaja con Kendrick Lamar, Drake, Migos, Khalid y muchos más. Continuando con el concierto de lanzamiento el pasado domingo en Irvine California, Juanes le brindará su show a los fans en Seattle, el área de la bahía de San Francisco, y Las Vegas; El cantante les presentará horas continuas de éxitos reconocidos en todo el planeta como La Camisa Negra & A Dios Le Pido, así como una probadita de innovadoras fusiones folclóricas como Pa Dentro y La Plata. Vale la pena recalcar que será la primera presentación de Juanes en el reconocido festival Bottle Rock en el área de Napa Valley hoy.

“Juanes es algo pu***ente importante. Inmenso … hay una cierta seriedad y palatabilidad en el trabajo de Juanes que hace que el público alrededor del mundo se encariñe con él, sin importar el lenguaje. Yo he sugerido en el pasado que hay eventos a los que no se puede faltar, pero esta vez sí lo digo en serio… usted podrá sentirse cercano y de forma personal con una verdadera súper estrella viviente”. -The Stranger (Seattle)