Josué Donado colgará la raqueta

Josué Donado, uno de los últimos referentes masculinos del tenis de mesa salvadoreño, anunció el fin de semana su retiro de la selección mayor y se sumó así a Estefanía Ramirios y De Ying Wang, quienes también anunciaron recientemente que colgarán las raquetas. Donado explicó a Diario Co Latino que tomó la decisión de dejar la selección, ya que el año pasado -luego de graduarse de Licenciado en Administración de Empresas en Huelva, España- se mudó a Liverpool, Gran Bretaña, en donde está casado y laborando en el Departamento de Cheques Digital del Banco Santander.

“Desde que vine a Liverpool decidí enfocarme en sobresalir en mi carrera profesional.

El tenis de mesa me forjó como persona y me brindó las herramientas para poder llegar donde estoy ahora”, expresó el tenimesista que en el año 2012 estuvo rankeado a nivel mundial y obtuvo una beca de la Federación Internacional para preparase con miras a los Juegos Olímpicos Londres 2012, a los que no logró clasificar.

Donado de 29 años, reconoce que otra de las razones por las que colgó la raqueta es la falta de apoyo económico para dedicarse cien por ciento a la pelota saltarina.

“Si no hay patrocinadores que solventen los gastos de uno y dinero, no hay motivación. Lastimosamente mi carrera deportiva terminó”, puntualizó el atleta.

Talento deportivo y académico

Pero Josué Donado, ex estudiante del Liceo Getsémani de San Salvador, no solo era habilidoso con la raqueta, sino que también en lo académico y por ello gracias a las gestiones de la Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa, obtuvo una beca académica-deportiva en la Universidad de Huelva, España.

De esta forma, Donado pudo competir en la Liga Española de Tenis Mesa entre los años 2009-2017, defendiendo los colores de su “Alma Mater”.

Y lo hizo de gran forma, ya que el tenimesista es recordado, desde su etapa CODICADER, por un estilo aguerrido a la hora de jugar y sus celebraciones mesuradas. Incluso en una ocasión, Donado superó con facilidad a un mexicano de apellido Uribe y mientras se dirigía con el entrenador Carlos Lovo le susurró suavemente: “Lo hice leña profe, lo hice leña”.