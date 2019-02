José Mujica: Un llamado a la conciencia izquierdista

En una acertada publicación de La Nación de Buenos Aires, que se volvió viral en las redes sociales, Pepe Mujica: “Vivimos un desafío económico y cultural” sentenció el expresidente, quien afirmó que es la hora clave de “pensar en una cultura distinta: en la cultura de la solidaridad (…) no puede ser que la vida sea competencia. La vida es felicidad, no es para andar aplastando a los demás”, sentenció.

En cuanto al retroceso sufrido por los movimientos populares tanto en Argentina, como en otros países de Latinoamérica, remarcó que “si nos toca perder es para recuperar fuerzas y volver a empezar. Si perdimos es porque alguna pifia tuvimos, no hay que ser soberbios”.

“Pensar que en mi tiempo libre no iba a la universidad por estar cambiando el mundo y al final ni fui a la universidad ni cambié al mundo. Ahora vengo a Buenos Aires y ¡pum! me dan dos Honoris Causa. Gracias Argentina”, expresó.

Mujica también fue entrevistado por el diario La Nación de Buenos Aires, donde reflexiona sobre aspectos de la región y el futuro político de esta parte de Sudamérica. Consultado sobre el futuro continental entre la izquierda y la derecha, el expresidente dijo: “Nunca piense que la izquierda está perdida. Tampoco piense que la derecha ganó definitivamente. La historia humana es una lucha permanente por tiempos conservadores y tiempos distribuidores, es pendular. Esas dos caras han existido siempre y disputan. Esas dos caras tienen deformaciones. Lo conservador, cuando se hace muy duro, es el fascismo, y la izquierda, cuando confunde los deseos con la realidad, cae en esa deformación del infantilismo, de puro voluntarismo. Ambas posiciones son peligrosas. Si a la izquierda le toca perder terreno, que lo pierda y aprenda, porque tendrá que volver a empezar. Y si cometió errores, tendrá que reaprender, y la vida continúa”.

En cuanto a la responsabilidad de los partidos políticos en lo que ocurre actualmente, Mujica dijo no poder “hablar de los partidos de derecha, no tengo autoridad moral para hablar de ellos. Pero le puedo hablar de los partidos por los que lucho. Hay que ser ínsitamente republicano, hay que acostumbrarse a vivir como vive la mayoría de la gente, no como vive la minoría. Los militantes de los partidos progresistas tienen que cuidar mucho su vida. Y su vida tiene que ser común y corriente. A veces nos invitan a comer a la mesa que tienden señores poderosos y por urbanismo hay que sentarse, pero esa mesa no es nuestra, es de los señores poderosos”, concluyó según publica La Nación.