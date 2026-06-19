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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

Estamos a las puertas de festejar al docente salvadoreño quien, con su labor deja huella en quien recibe sus conocimientos. Hoy conoceremos la obra del profesor José Mario Cruz.

José Mario Cruz fue docente de Educación Física en el extinto Tercer Ciclo del Instituto Nacional José Damián Villacorta. Se graduó de profesor de aula en 1968 en la Escuela Normal Alberto Masferrer.

Ante la demanda de esa época y la poca oferta del mismo, decidió incorporarse al convenio El Salvador – Japón que promovió la Educación Física en las escuelas públicas; durante dos años con el apoyo de profesores nipones se especializó en dicha materia, graduándose en 1971.

En 1972, fue nombrado a Berlín Usulután hasta 1976 donde contrajo nupcias con Zoila de Cruz, fruto de ello nacen sus hijos Karen y José Mario. En 1976 emigró a San Salvador en búsqueda de mejores oportunidades.

En 1976 es nombrado al Tercer Ciclo del Instituto Nacional José Damián Villacorta, en la que encontró un ambiente agradable de trabajo y compañerismo; así como a un director dispuesto al trabajo.

Simultáneamente conoció al sub director del Colegio García Flamenco, quien fungió como director del Tercer Ciclo Nocturno de dicha institución, obteniendo una plaza de trabajo de 1977 a 1980; en 1980 se desempeñó como docente del Colegio Santa Cecilia hasta 1990.

En su memoria evoca “La Posta Estudiantil de 1980” que era una maratón organizada por el Ministerio de Educación que iniciaba en Quezaltepeque hasta el Estadio Flor Blanca, en la que el Damián Villacorta obtuvo el sub campeonato; por lo que se les otorgó un equipo de sonido; así mismo rememora los inolvidables intramuros simultáneos del Damián en las canchas del Cafetalón

En 1985 inició la licenciatura en Ciencias de la Educación que concluyó en 1990, en ese mismo año ejerció de supervisor docente en los municipios de Ciudad Puerto La Libertad, Chiltiupán, Tamanique y Teotepeque hasta 2005 en la que se jubiló.

Nuestro personaje evoca a sus excompañeros del Tercer Ciclo del Damián Villacorta: Julio César Flores (+), Sra. de Escalante, Sra. de Girón, José Napoleón Sosa, Salguero, Óscar Aparicio, Carlos Angulo, Izamar, Zaldívar, Sra. de Hernández, Rafael Parada entre otros

Un reconocimiento en vida y perpetuamente a estos formadores de generaciones que, orientaron nuestros pasos con el fin de trabajar en la construcción de una sociedad más justa y humana ¡Felicidades docentes salvadoreños!

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