Jornada electoral en EEUU: avanza el escrutinio de las elecciones de medio mandato

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WASHINGTON D. C./Agencias

En una noche decisiva para el mapa político de Estados Unidos, los centros de votación han comenzado a cerrar a lo largo del país, dando paso al conteo oficial de votos. La jornada del martes ha registrado una intensa participación ciudadana en una contienda clave que determinará el balance de poder en el Congreso y las administraciones estatales para los próximos dos años.

A esta hora de la noche, las proyecciones iniciales y los cómputos oficiales marcan tendencias claras en contiendas de alto perfil. En el ámbito de las gubernaturas, el demócrata Josh Shapiro aseguró su reelección en Pensilvania tras derrotar a la republicana Stacy Garrity. Asimismo, J.B. Pritzker logró un tercer mandato en Illinois frente a Darren Bailey, Phil Weiser se impuso ante Victor Marx en Colorado, y Helena Foulkes venció a Aaron Guckian en Rhode Island.

Resultados Proyectados en el Senado y Gubernaturas

Estado Cargo / Contienda Resultado Proyectado Pensilvania Gubernatura Josh Shapiro (DEM) reelecto vs. Stacy Garrity (GOP) Illinois Gubernatura J.B. Pritzker (DEM) reelecto vs. Darren Bailey (GOP) Colorado Gubernatura Phil Weiser (DEM) victoria vs. Victor Marx (GOP) Rhode Island Gubernatura Helena Foulkes (DEM) victoria vs. Aaron Guckian (GOP) Georgia Senado de EE. UU. Jon Ossoff (DEM) retiene escaño vs. Mike Collins (GOP) Virginia / Nuevo México Senado de EE. UU. Mark Warner (VA) y Ben Ray Luján (NM) reelectos Florida Senado de EE. UU. Ashley Moody (GOP) victoria vs. Angie Nixon (DEM)

En la batalla por la Cámara Alta, la atención se ha centrado en Georgia, donde el demócrata Jon Ossoff logró conservar su escaño tras un ajustado enfrentamiento contra el republicano Mike Collins. En Virginia y Nuevo México, los senadores Mark Warner y Ben Ray Luján aseguraron la reelección. Por su parte, en Florida, la republicana Ashley Moody obtuvo un triunfo significativo ante la demócrata Angie Nixon.

Con el flujo incesante de boletas en la costa del Pacífico y los estados del oeste, los analistas destacan que el margen definitivo en la Cámara de Representantes dependerá del escrutinio nocturno, en una jornada que define el rumbo legislativo del país.

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