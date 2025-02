Joaquín Sabina en Estados Unidos dice Hola y Adiós

Miami, EEUU/Prensa Latina

El cantautor español Joaquín Sabina se presenta hoy en esta ciudad, procedente de Chicago, en su segundo concierto en el recinto deportivo Kaseya Center, para continuar con su gira Hola y Adiós.

Así lo confirmó la página que lleva todos los detalles de la venta de este tour, cuyos boletos se agotaron rápidamente.

El pasado 19 de febrero en Chicago el poeta interpretó muchos de sus clásicos y en esta ocasión en Miami no será menos, ya que el artista ha dejado entrelíneas que tras este saludo y despedida (Hola y adiós) se retirará de sus grandes giras en recintos multitudinarios.

Será una noche única, porque Chicago es el único lugar donde no habíamos tocado nunca, expresó Sabina.

Con sus inseparables compañeras: la de cuerdas, la guitarra, (como suele suceder con los bohemios y trasnochadores), y a la de carne y hueso, Jimena Coronado, su esposa, viaja el juglar en este último gran tour de su triunfante carrera.

A su poesía sutil, así como a las anteriores «novias» mencionadas ya no le darán las «diez, ni las once, las doce, la una, las dos o las tres» -como reza su canción-; tampoco la chica que «llevaba Medias negras no le robará más el corazón». Sabina se despedirá por todo lo alto, pero le queda mucho por cantar, advierten algunos.

Ni siquiera el otro compañero de contiendas musicales, su bombín, ni sus blues lo extrañarán por la misma razón: la falta de ausencia.

Frente a un clima de grandes emociones, incluyendo una temperatura de -15ºC cuando llegaron a Chicago-, Sabina ha hecho disfrutar a este país con añoranza, junto a su equipo, compuesto por su compañera Jimena, los músicos de su banda (históricos como Antonio García de Diego o Mara Barros) y los técnicos encargados de levantar la armazón.

El 16 de febrero comenzó la gira estadounidense de Sabina en la ciudad de Los Ángeles, pero con anterioridad pasó por México, donde en uno de sus conciertos celebró su cumpleaños 76.

Mientras, en Estados Unidos tiene parada, además, en Nueva York y en la programación están previstos Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Chile, Uruguay y Buenos Aires, en este último lo esperan 10 conciertos.

Con una sólida discografía, rememoremos «El hombre del traje gris» y «¿quién me ha robado el mes de abril?» (1988), «Medias negras» (1990), «Y nos dieron las diez» (1992), «Esta boca es mía» (1994), «19 días y 500 noches» (1999).

También vale recordar cuando el público cubano conoció al cantautor a finales de los 80 y principio de los 90 presentado personalmente en La Habana por Pablo Milanés.

Aunque nunca más sus melodías serán cantadas ante miles de personas por su propio autor, puede sorprendernos y reaparecer para compartir sus poemas musicalizados, y volver a deleitar a sus públicos que sentirán placer por volver a escuchar su rasgada voz.

