Jesucristo enseña a servir y amar al prójimo

Gloria Silvia Orellana

@Silvia CoLatino

El párroco Elías Villafranco, de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, afirmó en su homilía que el camino de Cristo es servir, antes de ser servido y amar al prójimo sobre las posesiones materiales.

El sacerdote lavó los pies de doce miembros de la comunidad que se reúnen en la iglesia en conmemoración de la última cena de Jesús con sus apóstoles lavando sus pies, como era la costumbre de los oferentes con sus visitantes, retomando una posición de humildad con ellos.

“Al principio los apóstoles no entendieron lo que quería hacer Jesús, al lavarles los pies, pero luego les explicó. Y así nosotros como comunidad debemos también derrotar los egoísmos que no llevan a la muerte como el amor al dinero, al poder político, porque sino vivimos para servir, no merecemos a Dios en nuestra vida”, agregó.

La iglesia debe ser luz y ser referente y participar como lo hizo Jesucristo con los más pobres y no pobres, a fin de construir el Reino de Dios, en la tierra, indicó.