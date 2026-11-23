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NACIONES UNIDAS/Xinhua

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este domingo su decepción con el resultado de la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya, Turquía.

«Me siento profundamente decepcionado porque la COP31 finalizó sin un consenso sobre un resultado integral. Comparto la profunda frustración de todos aquellos que esperaban que los gobiernos estuvieran a la altura de lo que exige la crisis climática», afirmó Guterres en un comunicado.

El presidente de la COP31, Murat Kurum, anunció hoy que la conferencia no alcanzó consenso sobre el propuesto Pacto de Antalya. Él dijo lo anterior en una sesión plenaria de clausura luego de que un tercer borrador del texto fuera publicado horas antes en el día, casi dos días después de la fecha programada de cierre de la conferencia el viernes.

Guterres agregó que este revés no cambia los hechos.

«Puede no haber consenso en la sala de negociación. No existe ambigüedad en la ciencia. Las temperaturas siguen batiendo récords. Los climas extremos siguen intensificándose. Las emisiones siguen siendo demasiado altas. Y cada retraso hace que nuestra tarea sea más difícil y costosa», detalló.

El mundo ahora está a punto de exceder el límite acordado globalmente de un aumento de temperatura de 1,5 grados. La ventana para mantener ese exceso lo más corto y bajo posible se está cerrando rápidamente, advirtió.

«El mensaje que nos llevamos a casa tras la COP31 es claro: el mundo debe hacer mucho más para afrontar la crisis climática, y debe hacerlo ahora», afirmó Guterres. «Eso comienza por reconocer el cómo llegamos a este punto. Aquellos que se enriquecen de la destrucción de nuestro planeta nunca deben dictar los términos de la lucha para salvarlo».

Guterres instó a eliminar gradualmente los combustibles fósiles, los cuales están acrecentando la crisis climática.

La continua adicción al carbón, al petróleo y al gas está alimentando el caos climático, exponiendo a las economías a perturbaciones de precios y socavando la seguridad energética. Sin embargo, los poderosos intereses de los combustibles fósiles están siguiendo el ejemplo de la gran industria tabacalera: distorsionando la ciencia, retrasando las políticas, bloqueando la acción y acumulando enormes ganancias, mientras que las personas en todas partes pagan el precio, afirmó.

Durante la COP28 en Dubái, todos los países acordaron realizar una transición para abandonar los combustibles fósiles de forma justa, ordenada y equitativa. Ahora, la tarea es acelerar dicha transición, financiarla y cumplirla, señaló.

Para limitar la magnitud y la duración del exceso de 1,5 grados, es necesaria una reducción profunda y rápida de las emisiones en esta década, afirmó Guterres. «Los principales emisores deben liderar. Los países desarrollados deben cumplir con el financiamiento. Y cada país debe hacer su parte».

Asimismo, los países desarrollados deben cumplir su compromiso de tomar la iniciativa de triplicar el financiamiento para la adaptación y garantizar que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan. No se puede dejar que los países que menos contribuyeron para causar esta crisis enfrenten sus peores consecuencias solos. Esta es una cuestión de justicia climática, detalló.

La verdadera prueba de la acción climática será lo que pase más allá de las salas de negociación: si disminuye la dependencia de los combustibles fósiles, si aumenta el uso de la energía limpia, si se construyen y modernizan las redes eléctricas, si las emisiones de metano se reducen drásticamente, si los bosques son restaurados, si el financiamiento llega a los países en desarrollo y si las personas en todas partes están protegidas de los extremos climáticos, dijo Guterres.

El secretario general de la ONU exhortó al activismo climático por parte de la sociedad civil, los jóvenes, los pueblos indígenas, los científicos y las comunidades de primera línea.

«La crisis climática no esperará a que los gobiernos encuentren un punto en común. Nosotros tampoco. Sigan difundiendo los hechos. Sigan exigiendo acción. Sigan aumentando la presión. Exijan que los gobiernos y las empresas se hagan responsables. Y nunca cedan en la lucha por la justicia climática», concluyó Guterres.

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