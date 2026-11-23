Condenan a prisión a 129 integrantes de la MS-13

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San Salvador/Prensa Latina

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador informó que pesan condenas de prisión sobre 129 integrantes de la Mara Salvatrucha, MS-13, por agrupaciones ilícitas.

De acuerdo con la FGR, las sentencias oscilan entre 20 y 60 años de cárcel a miembros de la clica (célula) Big Criminal Locos Salvatruchos, considerada como la estructura criminal más numerosa en Cuscatlán cuyas operaciones delictivas se extendían a ciudades como Cojutepeque, San Ramón, Candelaria, San Pedro Perulapán y Santa Cruz Analquito, así como en San Emigdio y Paraíso de Osorio, en La Paz.

Entre los condenados hay un corredor (cabecilla) quien recibió 60 años de cárcel; 35 homeboys (miembros) con condenas de 45 años de prisión; 11 chequeos recibieron penas de 30 años; mientras 12 observadores, 50 paros y 20 colaboradores obtuvieron entre 20 y 25 años de prisión.

La FGR señaló que la estructura fue desarticulada durante las acciones de seguridad ejecutadas bajo el régimen de excepción que se encuentra en vigor desde marzo de 2022.

Anteriormente, la FGR informó que otros 37 integrantes de la MS-13 recibieron condenas de hasta 82 años por los delitos de agrupaciones ilícitas.

Entre los imputados figuran 13 pandilleros de alto rango y otros colaboradores que cumplían sus órdenes.

Sobre el grupo criminal pesan crímenes el asesinato de un hombre, a quien privaron de libertad y mantuvieron retenido durante varias horas antes de matarlo en un terreno ubicado a la orilla del río Grande, en San Miguel, precisó la FGR.

Según el ministerio público todos los condenados serán procesados por otros delitos, por lo cual las penas correspondientes se sumarán a las impuestas por el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel.

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