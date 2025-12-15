Jefe de ONU condena ataque terrorista en Sídney, Australia

Compartir

NACIONES UNIDAS/Xinhua

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó en términos enérgicos el ataque terrorista perpetrado contra una celebración de Janucá en Sídney, Australia, dijo este domingo su portavoz adjunto.

El jefe de la ONU expresó su más sincero pésame a las familias de las víctimas y deseó una rápida y completa recuperación a los heridos, indicó el portavoz adjunto Farhan Haq en una declaración.

El secretario general se solidariza con el pueblo y el Gobierno de Australia durante este momento difícil y expresa su solidaridad con la comunidad judía en el país y en todo el mundo ahora que se reúne para celebrar la paz y la luz, añadió la declaración.

El secretario general condena de forma inequívoca el antisemitismo en todas sus formas y reitera que los ataques contra comunidades religiosas y celebraciones pacíficas golpean los valores fundamentales de tolerancia, coexistencia y dignidad humana, agregó la declaración.

El número de muertos por un tiroteo ocurrido el domingo en Playa Bondi, en Sídney, subió a 16 y un padre y su hijo fueron identificados como los atacantes, indicó hoy lunes la policía.

La policía del estado de Nueva Gales del Sur (NGS) indicó esta mañana que se confirmó el fallecimiento de 16 personas tras el tiroteo.

La policía indicó en una declaración que 14 personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos en un hospital.

Los fallecidos tenían entre 10 y 87 años de edad, y esto incluye a uno de los atacantes.

Hasta esta mañana, otras 40 personas estaban recibiendo tratamiento para sus heridas en un hospital, de las cuales cinco se encuentran en grave estado. El comisionado de la fuerza de policía de NGS, Mal Lanyon, dijo en una conferencia de prensa esta mañana que los dos presuntos tiradores fueron un hombre de 50 años y su hijo de 24 años.

El hombre de 50 años, quien murió en el lugar de los hechos, contaba con licencia de portación de armas de fuego y tenía seis armas en su posesión de manera legal, dijo Lanyon.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 18:47 horal del domingo, cuando dos hombres abrieron fuego contra una multitud de al menos 1.000 personas reunidas en la playa por un evento de celebración del primer día del festival judío de Janucá.

Lanyon, quien declaró anoche de manera oficial que el tiroteo fue un ataque terrorista, dijo hoy que están en curso las investigaciones sobre los motivos detrás del ataque.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, calificó el ataque como “un acto de pura maldad” y dijo que Australia hará todo lo necesario para erradicar el antisemitismo.

“Es un azote y lo erradicaremos juntos”, añadió.

Este representa el tiroteo más letal ocurrido en Australia desde que 35 personas fueron asesinadas en 1996 en Port Arthur, en el estado insular de Tasmania, lo que motivó cambios fundamentales en las leyes de tenencia de armas de Australia.

