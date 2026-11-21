Compartir

Redacción Espectáculos

@DiarioCoLatino

El artista guatemalteco, Jay Music, continúa su consolidación musical, tras el éxito del remix de “La Ventanita”, tema que hasta hoy acumula más de 2 millones de vistas en su canal de Youtube.

Jay que durante este año, ha mantenido una activa agenda de lanzamientos y promoción, regresa ahora con una nueva propuesta en solitario que amplía nuevamente los límites de su identidad artística.

“MIle Away”, llega al repertorio de Jay, para completar su apuesta musical, con la que ya empezó a sonar en mercados como El Salvador, Puerto Rico, Panamá y Estados Unidos, ya que es una canción pop urbana en español/inglés que combina elementos de la música urbana latina con influencias del pop americano, alternando versos y expresiones en español e inglés.

Esta producción, concebida y dirigida por Humberto “El Robótico” Peralta y Camilian Studio, además, La producción musical estuvo a cargo de Juanfer Herrera de Guatemala, narra la historia de una pareja que decide escapar de la monotonía y del ritmo acelerado del mundo cotidiano para adentrarse en una isla mágica.

Este nuevo sencillo puede encontrarse en Spotify y Youtube y además en las redes sociales de Jay Music.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...