Isco pide “humildad” pese a la histórica victoria ante Argentina

Madrid/España/AFP

Francisco Alarcón ‘Isco’, autor de tres goles en la goleada histórica de España a Argentina (6-1), este martes en partido amistoso, reclamó “humildad” para que no se desate la euforia a menos de tres meses para el Mundial de Rusia.

“Que no se nos olvide que esto es preparación para el Mundial. Nos queda mucha humildad y trabajo por delante”, declaró el jugador del Real Madrid tras el partido.

El jugador destacó que la victoria ante la Albiceleste “no ha sido fácil, nos lo han puesto difícil, han sido muy agresivos”.

“Estamos creando una selección muy buena, con mucho futuro”, añadió.

‘Isco’ que no es un titular indiscutible en el equipo de Zinedine Zidane, admitió que la selección española “me da la vida”.

“Cuando un futbolista no tiene protagonismo ni continuidad en su equipo, los partidos con la selección me dan la vida. Tengo la confianza del míster aquí, sigo teniendo mucha ilusión por trabajar, por mejorar, por ser titular en mi equipo y en la selección”, explicó.

“Tengo la ilusión como al principio y quiero demostrar que soy un buen jugador”, insistió.

‘Isco’ aseguró que el seleccionador Julen Lopetegui “me demuestra la confianza con minutos, con partidos…”, aunque admitió: “En el Madrid no tengo la confianza que un futbolista necesita, quizás el problema soy yo que no me la he ganado con los buenos futbolistas que hay”

‘Isco’ consiguió su primer ‘hat-trick’ (tres goles en un mismo partido) por primera vez con la selección: “Voy a guardar el balón en casa” como recuerdo, concluyó.