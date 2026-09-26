Irán refuta las acusaciones infundadas de Colombia

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TEHERÁN/Tasnim

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán rechazó categóricamente las acusaciones formuladas por el gobierno colombiano contra la República Islámica de Irán y condenó enérgicamente las acusaciones dirigidas contra una parte de las Fuerzas Armadas oficiales de Irán.

En un comunicado difundido el viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que la decisión del gobierno colombiano de formular acusaciones infundadas contra Irán, al tiempo que anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas con una historia de más de medio siglo, es contraria al “principio de respeto mutuo” y a los intereses y el bienestar de ambas naciones.

“Resulta evidente que ninguna de las alegaciones esgrimidas por el gobierno colombiano para justificar esta decisión es justificada ni lógica, y que la decisión se tomó únicamente bajo la influencia del régimen sionista y de Estados Unidos”, añadió.

“El gobierno colombiano, que, según documentos y pruebas irrefutables, ha estado fuertemente influenciado por los cárteles de producción y distribución de drogas y es considerado de hecho parte de la ominosa red del narcoterrorismo en América y más allá, no está en posición alguna de dar lecciones a otros sobre terrorismo y drogas”, subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El comunicado señalaba que esa “hipócrita evasión de responsabilidades” no puede eximir al gobierno colombiano de su responsabilidad internacional por participar en el tráfico de grandes cargamentos de drogas a diversas partes del mundo, incluido Irán.

“La incautación a finales de septiembre en Teherán de un cargamento de 55 kilogramos de cocaína colombiana pura, que había sido introducido de contrabando directamente en Irán por una red vinculada a personas influyentes en Colombia, es uno de los casos más recientes de delincuencia organizada transnacional atribuidos al gobierno colombiano”, añade el comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que se esperaba que las autoridades gubernamentales colombianas pertinentes, en lugar de reaccionar precipitadamente ante este asunto, cooperaran en el marco de sus obligaciones legales internacionales para identificar a los principales elementos involucrados en el tráfico de este cargamento y de otros similares hacia Irán y otros países de la región.

“La República Islámica de Irán tomará las medidas necesarias para hacer frente a esta actitud injustificada y hostil del gobierno colombiano, con el fin de salvaguardar sus intereses nacionales”, subrayó.

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