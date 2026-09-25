China y EEUU acuerdan construir una relación constructiva de estabilidad estratégica basada en respeto, equidad y reciprocidad

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WASHINGTON/Xinhua

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron este viernes construir una relación constructiva de estabilidad estratégica basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad.

El consenso fue alcanzado durante una charla tomando el té que tuvo lugar en la Casa Blanca y a la que asistieron Xi y su esposa, Peng Liyuan, y Trump y su esposa, Melania Trump.

Xi señaló que el viaje a Washington fue su primera visita de Estado a Estados Unidos en 11 años.

Durante la visita, las dos partes enriquecieron la connotación de la visión de la relación China-EEUU, y acordaron construir juntos una relación constructiva de estabilidad estratégica basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad, dijo Xi.

Las dos partes también lograron resultados de beneficio mutuo en los ámbitos económico y comercial, lo cual será bienvenido por los pueblos de ambos países y la comunidad internacional, agregó.

Luego de enfatizar que el futuro de las relaciones China-EEUU es brillante, Xi señaló que esto es un reflejo de la tendencia de la historia.

El camino hacia un futuro brillante es con frecuencia sinuoso, y a lo largo de ese camino pueden surgir dificultades y retos, dijo Xi, quien agregó que esto concuerda con las leyes que rigen el desarrollo de las cosas.

El presidente chino señaló que está dispuesto a trabajar con Trump para escribir un nuevo capítulo en la historia de las relaciones China-Estados Unidos con valentía y un sentido de responsabilidad con la historia.

Tras describir la visita de Estado de Xi a Estados Unidos como constructiva y muy exitosa, Trump señaló que las dos partes realizaron intercambios a fondo sobre las relaciones Estados Unidos-China y sobre importantes asuntos internacionales y regionales, lo que condujo a resultados positivos que beneficiarán a ambos países.

Trump dijo que espera mantener un contacto cercano con Xi y guiar conjuntamente el desarrollo de las relaciones entre Estados Unidos- China.

Tras la charla durante el té, Xi y Peng, acompañados de Trump y Melania Trump, visitaron los Archivos Nacionales de Estados Unidos. Entraron juntos al salón central, en donde recibieron información sobre los Archivos Nacionales y sus exposiciones.

Los archivos guardan la sabiduría de los antepasados y ofrecen una visión para el futuro, dijo Xi, y añadió que en los últimos 250 años, el pueblo estadounidense ha perseguido el sueño americano y construido un hogar próspero y hermoso en el continente norteamericano.

El pueblo chino, heredero de 5.000 años de civilización china, ha seguido registrando logros en el nuevo camino hacia la realización del sueño chino de la gran revitalización de la nación china, dijo Xi.

Como dos países distintos, China y Estados Unidos tienen historias, cultura, sistemas sociales y caminos de desarrollo diferentes, indicó Xi.

Sin embargo, los habitantes de los dos países comparten la misma aspiración de tener una vida mejor a pesar de las diferencias, dijo.

Si los dos países reconocen y respetan sus diferencias, profundizan el entendimiento mutuo y aprenden el uno del otro, buscan el mayor denominador común, amplían la lista de las áreas de cooperación y manejan apropiadamente las diferencias, las relaciones China-Estados Unidos gozarán de un crecimiento firme y sostenido, dijo Xi.

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