IRÁN en resistencia contra el terrorismo occidental (primera parte)

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Por Óscar Miguel Marroquín

Difícil de creer, en tan solo doce días Estados Unidos e Israel vieron abruptamente el cambio de una ecuación militar en su contra; los persas, como se le conoce a Irán, pasaron de ser un país “débil” ante quienes se creen un poder militar invencible; cuarenta y siete años forjando toda una estrategia militar y, además, construyendo silenciosamente armas táctico-estratégicas que romperían con la tradicional fuerza naval norteamericana y con el tan afamado “Iron Dome” (cúpula de hierro), un escudo impenetrable de misiles del cual se jactaba Israel. Claro está, un escudo que derribaba misiles artesanales palestinos y de la resistencia libanesa, Hezbolá (partido de Dios).

Esta vez, la imaginación de la estrategia militar iraní fue seguramente superior a la del arte de la guerra de Sun Tzu. El ejército de los Estados Unidos ha usado por largo tiempo la estrategia de Tzu; no obstante, esta vez la cultura persa de unos cinco mil años de vida contra un EE. UU. y un Estado israelí creado, financiado y apoyado militarmente por Inglaterra en territorio palestino (1948), se vio superada por el uso de una tecnología que rompió ocho o más veces la velocidad del sonido; misiles hipersónicos como Fattah-2 convirtieron la cúpula de hierro de Israel en una cúpula de madera o chatarra. Los misiles penetraron y golpearon cuarteles estratégicos, centros de mando y hasta centros de inteligencia militar; todo esto obligó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a esconderse como una rata en búnkeres reforzados con sendas capas de hormigón armado.

Bien vale la pena mencionar que meses antes de la “guerra de los doce días”, Israel le había mostrado al mundo entero la sanguinaria estrategia del genocidio contra el pueblo palestino; toneladas de explosivos sobre hospitales, escuelas y edificios de vivienda fueron lanzados sin piedad alguna; la televisión mostró en directo el derribo de edificios enteros con sus habitantes dentro. Mañana, tarde y noche la aviación lanzaba bombas sin cesar en lo poco que queda de Palestina (la franja de Gaza); mientras tanto, Estados Unidos argumentaba una y otra vez que Israel, en su calidad de invasor, se defendía de la violencia TERRORISTA.

¿Desde cuándo un invasor tiene el derecho a defenderse, si es él el agresor?

Nadie en su legítimo derecho a la defensa de su territorio puede ser llamado TERRORISTA.

¿Acaso fue llamada terrorista la Resistencia francesa contra los nazis?

Palestina, Libia, Irak, Irán, Yemen, Afganistán y Siria, entre otros, han sido atacados en su propio territorio por Israel y Estados Unidos; y sobre estos países ha caído el peso de las bombas, dejando ya millones de muertos y miles de millones de dólares en destrucción, y todo bajo el argumento de ser países TERRORISTAS. Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Italia y Australia, por mencionar algunos, han enarbolado la bandera contra el terrorismo.

¿No es raro que estos países llamados terroristas sean productores de PETRÓLEO?

Posterior a la guerra de los doce días, el 28 de febrero de 2026, Israel y los Estados Unidos deciden nuevamente atacar de manera brutal a Irán; y el primer gran triunfo de estos dos paladines de la lucha contra el TERRORISTA fue bombardear una escuela de niñas Shajareh Tayyebeh de Minab, en el sur de Irán, muriendo, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) [1], unas 180 niñas.

¿Quién o quiénes son entonces los terroristas?

De esta valiente acción militar de los norteamericanos e israelíes, Occidente guardó un profundo silencio; la misma UNICEF se limitó a decir que:

“Las muertes infantiles que está provocando la actual escalada militar en Irán; según los últimos datos, unos 180, entre niños y niñas, han muerto y otros muchos han resultado heridos… UNICEF sigue muy de cerca la situación y está preparada para apoyar las labores humanitarias que permitirán ayudar a la infancia y a las familias afectadas por la escalada de la violencia.”[1]

Fiel como siempre a los intereses norteamericanos, la UNICEF no condenó esa acción que por sí sola se puede decir que fue un acto de terrorismo.

Bombas sobre plantas de energía eléctrica, escuelas, tanques de agua para la población civil y viviendas de personas civiles han sido los blancos perfectos a atacar por parte de EE. UU. e Israel; más que acciones terroristas, esto constituye crímenes de guerra en toda regla. En la actualidad, Israel ha sido señalado por la Corte Penal Internacional por actos de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra PALESTINA y su pueblo.

“Además del primer ministro israelí, el máximo tribunal encargado de juzgar las peores atrocidades emite sendas órdenes contra Yoav Gallant, exministro de Defensa de Israel, y Mohammed Deif, el más alto comandante del ala militar de Hamas”[2].

¿Cómo es eso que el paladín contra el terrorismo está sentado en el banquillo de los acusados?

¿Cómo es que Estados Unidos amenaza a Irán con lanzarle armamento nuclear?

¿Poseen armas nucleares Israel y Estados Unidos? ¿Servirán estas para beneficio de la humanidad?

¿Lanzó Estados Unidos dos bombas atómicas sobre Japón?[3].

Irán es libre y soberano y la historia cuenta que es un pueblo que se niega a doblar rodillas ante el invasor, el artilugio tantas veces mencionado por quienes han intentado infructuosamente doblegar la voluntad de resistencia fracasó, y los invasores poca cosa lograron. Irán no se asustó ante la amenaza llevada a cabo por Donald Trump:

“El presidente estadounidense apenas mencionó los tentativos contactos diplomáticos con Teherán, y en su lugar prometió atacar a Irán ‘con extrema dureza’ en las ‘próximas dos o tres semanas’, con el objetivo de hacer retroceder al país a la Edad de Piedra”[4].

Lo de Irán, como otros muchos países, no es terrorismo, es resistencia al dominio imperial.

[1] https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/brutalidad-guerra-se-mide-en-vidas-nnos-medida-que-intensifican-hostilidades-iran

[2] https://news.un.org/es/story/2024/11/1534501

[3] https://www.gob.mx/cenapred/articulos/76-aniversario-del-uso-de-las-bombas-atomicas-en-japon

[4]https://www.lemonde.fr/en/international/article/2026/04/02/trump-vows-to-send-iran-back-to-the-stone-ages-but-offers-no-end-to-the-war_6752043_4.html

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