Irán descarta diálogo con Estados Unidos bajo sanciones

El presidente de Irán, Hasán Rohaní, descarta sostener un encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que iniciará 17 de septiembre y se celebrará hasta el 24 del mismo mes.

“Irán no dialogará bajo sanciones. No vemos ningún signo de honestidad en los estadounidenses, y en la actual coyuntura no hay ninguna posibilidad de una reunión entre los presidentes de Irán y Estados Unidos», aseveró el portavoz del Ejecutivo iraní, Ali Rabiei.

El funcionario iraní, en rueda de prensa desde Teherán, aseguró que las conversaciones con el mandatario estadounidense solo serán posibles si las medidas coercitivas unilaterales son levantadas.

Rabiei afirmó que «las sanciones de Estados Unidos» han llevado a esa nación a estrechar nexos comerciales con los vecinos lo que «ha traído nuevas oportunidades».

Mencionó, respecto a esto, que las relaciones de Teherán con Turquía y Rusia «se encuentran en su mejor momento».

Entretanto, Trump asegura que no está dispuesto a reunirse con Rohaní, mientras que su consejera Kellyanne Conway no descarta la posibilidad.

Las relaciones entre Estados Unidos e Irán se han tensado luego de que Trump decidiera abandonar el acuerdo nuclear firmado durante la gestión de su antecesor, Barack Obama.

El mandatario estadounidense ha incumplido con las condiciones firmadas con Irán, con el objetivo de obligarlo a una renegociación.