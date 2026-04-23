Irán aún no se ha pronunciado formalmente sobre la prórroga del alto el fuego

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TEHERÁN/Tasnim

Irán aún no ha declarado ninguna postura oficial sobre la extensión del alto el fuego con Estados Unidos. La agencia Tasnim ha obtenido información que indica que, a pesar de los informes publicados en algunos canales que afirman que «Irán ha acordado oficialmente extender el alto el fuego», la República Islámica de Irán no ha anunciado hasta el momento ninguna postura oficial al respecto.

Un informe atribuido al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní en algunos medios de comunicación también era inexacto, razón por la cual esos mismos medios lo han retirado.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, no ha hecho ninguna declaración hoy sobre el «acuerdo oficial de Irán con el alto el fuego».

Irán está examinando actualmente varios aspectos de la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump sobre la extensión del alto el fuego.

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica confisca dos buques

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció que interceptó y trasladó dos embarcaciones que infringían las normas a aguas territoriales iraníes en el Estrecho de Ormuz, como parte de sus operaciones de seguridad marítima en curso.

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que, como parte de su control inteligente del estrecho de Ormuz, identificó e interceptó dos embarcaciones el miércoles por la mañana.

Los buques fueron identificados como el “MSC-FRANCESCA”, supuestamente vinculado al régimen sionista, y el “EPAMINODES”, ambos operando sin autorización, violando repetidamente las regulaciones y manipulando los sistemas de ayuda a la navegación de una manera que ponía en peligro la seguridad marítima.

El comunicado señalaba que los buques intentaban salir del estrecho de Ormuz de forma encubierta cuando fueron detectados por unidades de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica e interceptados en el marco de la protección de los derechos de la nación iraní en esa vía marítima estratégica.

El comunicado añade que los buques han sido trasladados a aguas territoriales iraníes para la inspección de su carga, documentos y registros relacionados.

La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica hizo hincapié en que cualquier intento de perturbar las normas declaradas por Irán para el paso por el estrecho de Ormuz, o de participar en actividades contrarias a la navegación segura en esta ruta estratégica, se enfrentará a medidas legales firmes tras una supervisión y evaluación exhaustivas.

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