Irán afirma que el estrecho de Ormuz está completamente cerrado

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Teherán/Prensa Latina

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes y comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi, afirmó este martes que el estrecho de Ormuz permanece completamente cerrado y bajo control de las fuerzas militares de su país.

Según declaraciones a la prensa, tras inspeccionar unidades militares desplegadas en la costa del estrecho, Abdollahi aseguró que las fuerzas terrestres y navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) controlan las costas del golfo Pérsico, las islas y esa estratégica vía marítima.

El alto mando rechazó las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la apertura del estrecho y sostuvo que la zona permanece bajo vigilancia de las Fuerzas Armadas iraníes.

Asimismo, advirtió que cualquier embarcación que intente atravesar el paso marítimo fuera de las rutas designadas por Teherán podría poner en peligro su seguridad y sufrir daños.

Abdollahi añadió que las unidades militares iraníes desplegadas en el golfo Pérsico, las islas, el estrecho de Ormuz y la costa del mar de Omán se encuentran en máxima alerta y cuentan con armamento moderno.

El estrecho de Ormuz constituye una ruta estratégica para el transporte internacional de petróleo, gas y otras mercancías, por lo que cualquier interrupción de la navegación puede afectar los mercados energéticos y el comercio mundial.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán, que respondió con ataques contra territorio israelí y objetivos que Teherán identificó como instalaciones militares estadounidenses en países árabes.

El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento e iniciaron negociaciones que posteriormente fracasaron debido a desacuerdos relacionados con la navegación por el estrecho de Ormuz, según el texto proporcionado.

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