Fuerte San Francisco acelera rumbo a la siguiente ronda de la Liga Femenina

Redacción Deportes

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La jornada 17 estuvo cargada de goleadas y ratificó el dominio de los equipos de la parte alta de la tabla en el torneo Apertura 2026 de la Liga Femenina. Con los tres conjuntos ya clasificados a la siguiente ronda, la fecha dejó un triunfo clave para Fuerte San Francisco que está a un paso de la clasificación, mientras que Platense y Cacahuatique mantienen aspiraciones por asegurar sus boletos.

El Inter Tecla continúa imparable y en la última jornada le propinó una derrota de 0-7 a Inca Aruba en la localidad de Entre Ríos. Las verdes alcanzaron ventaja de 0-4 en el primer tramo y sentenciaron tres goles más en la segunda parte con los siete tantos que dejaron al equipo en la primera posición de la tabla.

Cacahuatique llegó al Ramón Flores Berríos para sumar +3 a domicilio, porque el cuadro cafetero venció 2-4 a Municipal Limeño que lo intentó pero no pudo igualar el goleó de las de San Miguel, resultado que afianza a las de oriente en ruta a la clasificación y limita el crecimiento de Limeño en la tabla.

Por otra parte, Alianza no perdonó a Isidro Metapán y lo goleó 9-0 en Las Delicias. Mónica Rodríguez abrió el marcador al cuarto de hora y Tatiana Dabney se unió a la cuenta con un doblete para dejar el marcador 3-0 en el medio tiempo. En la segunda parte, Dabney, Génesis Esquivel, , Rosmery Saavedra, y dos tantos de Rodríguez sellaron la goleada paquiderma.

FAS también se unió a las goleadas de la jornada, con el 0-4 a Águila en el Barraza. Kendy Morales puso el primero para las tigrillas, y la mexica María Acosta se unió a la fiesta con el segundo. La colombiana Camila Valencia y Diana Pérez fueron las protagonistas del 4-0 como visitantes en San Miguel, para afianzar la segunda casilla de la tabla.

Fuerte San Francisco también hizo de las suyas en esta fecha, al aplastar 6-0 a las benjamines de Atlético Balboa en San Francisco Gotera. Gabriela Pérez abrió el marcador a los 12′ y Vanessa Reyes se unió solo dos minutos después para el segundo. Además, Karen Ángulo le puso su nombre al tercero para sellar el primer tiempo con ventaja de 3-0.

Sofia Hernández, Karen Ángulo y Vanessa Reyes sellaron el 6-0 que le dieron los tres puntos al cuadro de Morazán.

El último resultado de la jornada fue para Platense. El cuadro femenino de Zacatecoluca se impuso 5-0 a Luis Ángel Firpo en su localidad, para sumar +3 de la jornada y para mantenerse en zona de clasificación rumbo a la siguiente ronda.

Tras el cierre de la jornada 17 en la Liga Femenina, Inter Tecla y FAS se mantienen en la cima de la tabla de posiciones con 48 y 46 unidades, respectivamente. Por debajo, Alianza ya clasificada junto a los dos clubes anteriores, suma 42 puntos hasta el momento. Fuerte San Francisco, en la cuarta posición, necesitaría solo un empate para ratificarse en la siguiente ronda.

En la quinta posición se encuentra Cacahuatique, le sigue Platense, Firpo, Metapán, Inca Aruba, Águila, Limeño y Balboa.