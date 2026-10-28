Barra de Santiago y Garita Palmera consiguen sus primeras victorias en la World Winners Cup 2026

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Barra de Santiago y Garita Palmera consiguieron sus primeras victorias en la World Winners Cup Alanya 2026, luego de imponerse a Union Vrede BS, de Bélgica, y BSC Malaisary, de Kazajistán, respectivamente, en sus segundos compromisos de la fase de grupos.

Las dos representaciones salvadoreñas iniciaron su participación el lunes 26 de octubre con derrotas. Garita Palmera cayó 2-5 ante Union Vrede BS, mientras que Barra de Santiago perdió por el mismo marcador frente a Ceilândia EC, de Brasil.

Barra de Santiago suma sus primeros tres puntos

El conjunto femenino de Barra de Santiago se recuperó al derrotar 4-2 a Union Vrede BS, de Bélgica, en partido correspondiente al grupo A.

Las salvadoreñas tomaron ventaja de 2-1 al finalizar el primer período y mantuvieron la diferencia en el segundo tramo, que concluyó 3-2. En el último período, ampliaron el marcador para asegurar la victoria y sumar sus primeros tres puntos en el certamen.

En su debut, Barra de Santiago perdió 2-5 ante Ceilândia EC, de Brasil, por lo que el triunfo representa una recuperación en su participación internacional.

Las ahuachapanecas disputarán su siguiente compromiso este miércoles 28 de octubre ante CD Higicontrol Melilla, de España, líder del grupo A. El encuentro está programado para las 19:15 horas de Turquía (10:15 a. m. de El Salvador).

Garita Palmera también celebra

Por su parte, Garita Palmera venció 5-3 a BSC Malaisary, de Kazajistán, en su segundo partido del grupo D.

El equipo ahuachapaneco comenzó con ventaja de 2-0 al término del primer período y llegó al cierre del segundo con marcador de 3-1. En el último tramo, mantuvo la diferencia hasta sellar el resultado definitivo de 5-3.

Garita Palmera había caído 2-5 ante Union Vrede BS en su presentación, por lo que esta victoria le permitió sumar sus primeros puntos en la competición.

Con estos resultados, ambos representantes salvadoreños lograron recuperarse de sus derrotas iniciales y continúan su participación en la World Winners Cup Alanya 2026.

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