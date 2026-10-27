EEUU concederá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia tras huida de Brasil

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RÍO DE JANEIRO/Xinhua

Estados Unidos concederá visados al senador brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia, después de que el político huyera de Brasil rumbo al país norteamericano tras perder las elecciones presidenciales en segunda vuelta el pasado domingo, de acuerdo con información difundida este marte por el portal brasileño UOL.

Una autoridad del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó a UOL que Washington emitirá los documentos migratorios para Flávio Bolsonaro y para sus familiares.

Según la información, el senador llegó a Estados Unidos la tarde de este martes, de acuerdo con un aliado político. Su salida se produjo después de que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenara la entrega de sus pasaportes a la Policía Federal y le prohibiera abandonar el país.

La medida judicial está relacionada con una investigación que examina los vínculos de Flávio Bolsonaro con el abogado Willer Tomaz, sospechoso de participar en operaciones de lavado de dinero relacionadas con un presunto esquema de fraude en el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).

La Policía Federal canceló los pasaportes brasileños del senador después de que este no cumpliera el plazo establecido por la Justicia para entregar los documentos. Las primeras informaciones sobre su posible salida apuntaban a que habría cruzado la frontera con Argentina antes de continuar su viaje hacia Estados Unidos.

La salida del senador añade un nuevo elemento de tensión a la situación política brasileña, dos días después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva obtuviera la victoria electoral frente a Flávio Bolsonaro.

El caso también abre interrogantes sobre las posibles consecuencias judiciales del incumplimiento de la orden del STF. La eventual adopción de nuevas medidas dependerá de las decisiones de las autoridades judiciales brasileñas.

La información sobre la concesión de visados fue publicada por UOL a partir de la confirmación de una fuente del Gobierno estadounidense. Hasta el momento de la publicación, no se habían divulgado detalles adicionales sobre la categoría de los visados ni sobre las condiciones de permanencia de la familia Bolsonaro en Estados Unidos.

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