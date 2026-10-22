Liberar inocentes 2024 y colaboradores de pandillas 2026

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César Ramírez

@caralvasalvador

Liberar colaboradores

La Conferencia de prensa de 13 de octubre 2026 en casa presidencial derivó en una propuesta del presidente Nayib Bukele reseñada en medios de comunicación: “Tenemos un plan de liberación anticipada de reos” [1] y explicó opciones para colaboradores de las pandillas, esta declaración originó un tsunami informativo nacional e internacional, redes sociales, comentarios de personalidades etc. puesto que no era más que la admisión de la captura de miles de inocentes, e incluso recordaron a su hermano y grupo que estudiaba: “caso por caso de los prisioneros con potestad de liberarlos”[2], fue un momento de shock emotivo; inmediatamente enunciaba el fracaso del régimen de excepción al admitir que muchos prisioneros eran inocentes, sin derecho de defensa, sin ser vencidos en juicio y sin condena firme.

Presidente amplia declaraciones

El 16 de octubre 2026 “Yo lo que dije fue que vamos a revisar el 50% aproximadamente, puede ser 45%, puede ser 55% de los casos de los que estaban presos por ser colaboradores de las pandillas, no de los pandilleros” [3]

Dos anuncios: liberación de prisioneros 2024-2026

1º El miércoles 13 de noviembre de 2024 (EDH) [4]“Bukele asegura que han librado a 8,000 personas inocentes” Presidente salvadoreños intentó desacreditar las cifras de organizaciones de derechos humanos sobre capturas arbitrarias de personas que no tienen vínculos con pandillas. En su visita a la cárcel La Reforma de Costa Rica. Datos y cifras 83,100 personas detenidas en régimen de excepción.

2º Declaraciones brindadas el 16 de octubre de 2026 en conferencia de prensa el presidente Bukele junto a la mandataria Laura Fernández de Costa Rica, que recorrió el Centro de Confinamiento (CECOT) como parte de su visita oficial, refirió: “yo lo que dije fue que vamos a revisar el 50% aproximadamente puede ser 45% puede ser 55% de los casos …. etc.

Ambos anuncios se realizan en un contexto de sistema de prisiones, pero en el primer caso se menciona “inocentes” situación que se omite en la segunda declaración, pero refiere: “… colaboradores no pandilleros” … en el primer caso es un 9.62% de la población de los reclusos y en el segundo 8.26%, son frías cifras de vidas fracturadas.

Del clamor popular al poder político

Justamente es un encuentro de los reclamos de familiares por la libertad de sus hijos y las declaraciones del presidente Bukele ¿es posible calificar a un ciudadano por delitos cometidos en sus diversas categorías sin pruebas? nos referimos a la aplicación del Régimen de Excepción que suprime todo el proceso jurídico que “se presume inocencia del acusado”, acá es a la inversa todos son culpables.

¿Existirán prisioneros sin calificación alguna de colaboración con pandillas?

Este concepto implica un error de procedimiento, a pesar de haber anunciado previamente la liberación de 8,000 inocentes el 13 de noviembre de 2024[5] estos ciudadanos pasaron 18 meses en prisión, el resultado es el estigma de su cautiverio, su economía fracturada, su familia empobrecida, sin indemnización etc. por un error injusto, pero de acero y cárcel sin piedad.

Si ello sucedió con 8,000 ciudadanos ahora imaginemos la cantidad anunciada de “liberación controlada” de los colaboradores, aunque en relación al tema el 16OCT026 el presidente Bukele indicó que la población carcelaria es 120,956 presos totales y 10,626 catalogados colaboradores.

Al final no se trata de la defensa de delincuentes sino de inocentes

El tema central del clamor popular son los inocentes, su demanda ha trascendido las fronteras, existen muchos testimonios de los afectados en estos años de Régimen de Excepción, anotarlos excede un breve artículo de prensa, un concepto que predomina en esta circunstancia es el “poder de liberar o apresar” a cualquiera, en ese aspecto todos somos vulnerables, quienes lo conocen mejor son los miembros de la comunidad jurídica, el sector privado, las iglesias, la fuerza armada; es justo que la verdad se imponga, es tiempo de liberar a quienes no han cometido ilícitos, ni delitos, es una decisión política puesto que por el momento no existe la verdad jurídica, ni derechos humanos. amazon.com/author/csarcaralv

[1] LPG 14OCT026

[2] Idem

[3] LPG 17OCT026

[4] Diario de Hoy

[5] 13NOV026 AFP La nación

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