Bukele lanza ultimátum a las pandillas de Haití tras el secuestro de cuatro soldados salvadoreños

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó un ultimátum dirigido a los líderes de las bandas armadas que aterrorizan Haití. La advertencia del gobernante se produjo tras la confirmación del secuestro de cuatro miembros de la Fuerza Armada Salvadoreña —clasificados técnicamente como personal de aviación y mantenimiento militar— quienes fueron emboscados y raptados el pasado 18 de octubre en la localidad de Croix-des-Bouquets, en las inmediaciones de Puerto Príncipe.

Según los reportes oficiales, el contingente militar desplazado en la nación caribeña no formaba parte de unidades de combate directo de infantería, sino que estaba integrado por aerotécnicos y personal técnico especializado en soporte de aviación. Los soldados formaban parte del despliegue salvadoreño que respalda las operaciones internacionales de pacificación y la Misión de Supresión de Pandillas impulsada en Haití. El incidente sobrevino cuando el vehículo no blindado en el que se conducían para abastecerse de alimentos en un mercado local fue alcanzado por un ataque con explosivos e impactos de bala, lo que provocó que la unidad se incendiara. A pesar de que los efectivos lograron salir con vida del automóvil en llamas, fueron cercados y capturados por miembros de las organizaciones criminales que ejercen el control territorial de la zona.

En un mensaje directo, difundido de manera pública tanto en español como en criollo haitiano (kreyòl) para garantizar que el recado llegara a las cúpulas de las pandillas, Bukele condicionó el futuro de las operaciones militares en el terreno caribeño a la integridad física de sus compatriotas.

«Para los jefes de pandillas y los miembros de las bandas que mantienen como rehenes a nuestros cuatro compatriotas en Haití: los hombres que secuestraron no son combatientes. Son técnicos en el área de aviación que forman parte de nuestra misión internacional», aseveró el presidente salvadoreño.

No obstante, el tono del mandatario se tornó significativamente severo al abordar las posibles consecuencias de una negativa por parte de los capos criminales. Bukele remarcó que las acciones militares ejecutadas hasta la fecha representarían únicamente una fracción menor frente a la contundente ofensiva que el ejército salvadoreño desataría en suelo haitiano si los rehenes sufren el menor agravio.

«Quiero que entiendan algo muy claro: las acciones de hoy no son nada comparadas con lo que vendrá si no nos devuelven a los cuatro rehenes vivos. Y no tomen nuestras palabras como amenazas vacías. Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también», enfatizó Bukele.

El mandatario subrayó que aún existe una ventana de oportunidad diplomática y táctica para frenar lo que podría convertirse en una intervención militar sin precedentes en territorio haitiano. «Todavía tenemos tiempo para evitarlo. Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas vivos, sin ningún daño, y todo volverá a ser como antes del secuestro. La decisión está en sus manos», concluyó Bukele.

Aunque existen versiones no oficiales que los cuatro soldados podrían estar muerto. En redes sociales se conoció, sin que la parte oficial lo confirmara, que la familia de unos de los nacido en Ahuachapán, ya dan por muerto al efectivo militar.

El contexto haitiano y los antecedentes salvadoreños

Haití es un país, de acuerdo con la prensa internacional, sumido en un colapso institucional agudo y asediado por el control que ejercen alianzas criminales como ‘Viv Ansanm’, encabezadas por figuras como el expolicía Jimmy Chérizier, alias ‘Barbecue’.

La extrema violencia de las bandas ha paralizado la economía, desarticulado el sistema de salud y provocado el desplazamiento forzado de cientos de miles de ciudadanos.

Frente a este panorama, la comunidad internacional intentó canalizar respaldo operacional a través del despliegue de misiones multinacionales de apoyo a la seguridad, donde la participación de técnicos militares salvadoreños resultaba clave para la logística y movilización de tropas aéreas.

Situación salvadoreña

La advertencia de Bukele se fundamenta en los resultados de su política de seguridad interna en El Salvador, tras la implementación del Régimen de Excepción, que permitió la desarticulación de las pandillas, con la captura masiva de sospechos de ser pandilleros o colaboradores de pandillas.

El Salvador pasó de registrar las tasas de homicidios más altas del mundo a convertirse en una de las naciones más seguras del hemisferio occidental, según la narrativa oficial. Esta experiencia es en la que hoy el gobierno de Bukel pone sobre la mesa como advertencia ante el crimen organizado transnacional.

Actualmente, la Fuerza Armada de El Salvador mantiene activada una rigurosa operación militar y de inteligencia en coordinación con fuerzas internacionales sobre el terreno haitiano con el objetivo de ubicar la posición exacta de los secuestrados y lograr su rescate sanos y salvos.

Fuentes oficiales del Ministerio de la Defensa salvadoreño señalaron que se divulgarán actualizaciones periódicas a medida que se disponga de información verificada en esta delicada situación militar en desarrollo.

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