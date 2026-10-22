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Asamblea aprobó una nueva Amnistía Fiscal con 60 votos. La medida estará vigente hasta el 11 de diciembre. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

Asamblea aprueba nueva Amnistía Fiscal vigente hasta el 11 de diciembre

Redacción Nacionales 22 octubre, 2026 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Asamblea aprueba nueva Amnistía Fiscal vigente hasta el 11 de diciembre 481 Vistas

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Redacción Nacionales

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Con 60 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley transitoria para otorgar una Amnistía Fiscal que facilite a los contribuyentes el pago de los impuestos y las multas que le adeuden al Ministerio de Hacienda.

Es la “Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas”, que estará vigente hasta el próximo 11 de diciembre y se pretende beneficiar a quienes estén realizando diligencias en la Fiscalía General de la República (FGR), como procesos de cobro judicial y aquellas deudas o recargos sobre multas relacionadas con la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o que posean recargos sobre multas determinadas por cualquier institución de la Administración Pública, excluyendo a las municipalidades.

Con la amnistía tributaria, la ciudadanía podrá regularizar sus deudas en la Dirección General de Impuestos Internos, en la Dirección General de Aduanas o en el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, sin tener que pagar intereses, recargos ni multas por mora.

Los contribuyentes podrán acceder a un plan de financiamiento que incluye un pago inicial equivalente al 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales y sucesivas. De la misma manera se procedería con las multas impuestas a obligaciones formales. Quienes incumplan dichos planes de pago perderán los beneficios y se les reactivarán los recargos originales proporcionalmente.

En la plenaria, se informó que en octubre del año pasado, los legisladores aprobaron una normativa con el mismo propósito y benefició a 56,195 contribuyentes. En porcentajes, el 71 % de la recaudación que se obtuvo correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes tributarios.

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