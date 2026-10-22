Asamblea aprueba nueva Amnistía Fiscal vigente hasta el 11 de diciembre

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Con 60 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley transitoria para otorgar una Amnistía Fiscal que facilite a los contribuyentes el pago de los impuestos y las multas que le adeuden al Ministerio de Hacienda.

Es la “Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas”, que estará vigente hasta el próximo 11 de diciembre y se pretende beneficiar a quienes estén realizando diligencias en la Fiscalía General de la República (FGR), como procesos de cobro judicial y aquellas deudas o recargos sobre multas relacionadas con la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o que posean recargos sobre multas determinadas por cualquier institución de la Administración Pública, excluyendo a las municipalidades.

Con la amnistía tributaria, la ciudadanía podrá regularizar sus deudas en la Dirección General de Impuestos Internos, en la Dirección General de Aduanas o en el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, sin tener que pagar intereses, recargos ni multas por mora.

Los contribuyentes podrán acceder a un plan de financiamiento que incluye un pago inicial equivalente al 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales y sucesivas. De la misma manera se procedería con las multas impuestas a obligaciones formales. Quienes incumplan dichos planes de pago perderán los beneficios y se les reactivarán los recargos originales proporcionalmente.

En la plenaria, se informó que en octubre del año pasado, los legisladores aprobaron una normativa con el mismo propósito y benefició a 56,195 contribuyentes. En porcentajes, el 71 % de la recaudación que se obtuvo correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes tributarios.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...