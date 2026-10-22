EEUU ordena salida de personal gubernamental no esencial de Arabia Saudí ante intensificación de ataques hutíes

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WASHINGTON/Xinhua

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó este miércoles al personal no esencial del Gobierno de Estados Unidos y sus familias que dejen Arabia Saudí ante la intensificación de los ataques hutíes.

La orden de salida aplica solamente a Arabia Saudí, no a los otros países en la región de Medio Oriente, aclaró posteriormente en X el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

La decisión fue tomada en medio de los ataques cada vez más intensos del grupo hutí contra Arabia Saudí, incluyendo los ataques contra aeropuertos civiles y otra infraestructura crítica que han dejado víctimas civiles y han causado graves interrupciones de viaje, señaló el funcionario estadounidense.

La embajada de Estados Unidos en Riad emitió una alerta de seguridad en la que advirtió de posibles ataques adicionales, de acuerdo con reportes de medios.

Arabia Saudí actualmente está bajo una advertencia de viaje Nivel 3 de Estados Unidos, la cual insta a los estadounidenses a reconsiderar sus viajes debido a riesgos por ataques de dron o de misiles, conflicto armado y terrorismo.

Ataque contra aeropuerto en Dammam deja un muerto y ocho heridos

La Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí indicó ester jueves que un residente murió y ocho resultaron heridos en un ataque perpetrado anoche contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd en Dammam.

La autoridad indicó en una declaración que las lesiones de los heridos oscilan entre leves y graves, y añadió que los heridos fueron trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

También señaló que el ataque causó daños materiales que todavía se deben evaluar y añadió que se darán a conocer actualizaciones más tarde.

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