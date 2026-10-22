Representantes de China y EEUU dialogan sobre cuestión de Taiwán

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Beijing/Prensa Latina

China y Estados Unidos mantienen contactos sobre sus relaciones bilaterales y la cuestión de Taiwán, temas que centran la atención de la agenda pública tras un encuentro aquí entre representantes de ambos países.

El director de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Song Tao, recibió a una delegación del Comité Nacional de Política Exterior de Estados Unidos, encabezada por su presidenta y directora ejecutiva, Susan M. Elliott.

Durante el encuentro, Song afirmó que la reciente visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos impulsó nuevos avances en el desarrollo de una relación bilateral constructiva, estratégica y estable.

El funcionario reiteró que Beijing defiende la unidad nacional y la integridad territorial, y exhortó a Washington a mantener una posición contraria a la independencia de Taiwán y actuar con prudencia en ese asunto.

Asimismo, instó a ambas partes a cumplir los consensos alcanzados por sus jefes de Estado y expresó la esperanza de que Estados Unidos respete el principio de una sola China, se oponga a la independencia de Taiwán y apoye la reunificación nacional.

Según la información difundida por la Oficina de Asuntos de Taiwán, los representantes estadounidenses destacaron la importancia de mantener una comunicación estrecha entre Washington y Beijing y consideraron que los intercambios y la cooperación entre ambas orillas favorecen la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán.

La delegación manifestó además su disposición a continuar desempeñando un papel de puente para promover el desarrollo pacífico de las relaciones entre ambas orillas y contribuir a la estabilidad estratégica de los vínculos entre China y Estados Unidos.

Antes de la reunión en Beijing, la comitiva visitó el 19 de octubre el Centro de Estudios Estadounidenses del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Fudan, en Shanghái, donde sostuvo un intercambio con académicos chinos.

De acuerdo con la universidad, las conversaciones abordaron la evolución de las relaciones bilaterales tras el encuentro entre los presidentes de ambos países en Washington, la cuestión de Taiwán, la influencia de las elecciones de medio término estadounidenses en la política exterior, la cooperación multilateral y la situación en Asia-Pacífico.

La delegación también visitó el Instituto de Estudios Internacionales de Shanghái, según informó el medio chino The Paper.

Fundado en 1974, el Comité Nacional de Política Exterior de Estados Unidos es una organización dedicada al análisis de asuntos internacionales y al diálogo sobre política exterior, mediante actividades que incluyen intercambios no gubernamentales.

La visita se suma a otros contactos recientes entre instituciones estadounidenses y entidades chinas, en un contexto de intercambios entre representantes de ambos países sobre asuntos bilaterales y cuestiones regionales.

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