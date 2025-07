Invitan a recorrer el «Camino de San Óscar Romero»

Compartir

«Queremos llenar el país con farolitos amarillos que simbolizan el sí a la vida y no a la minería metálica, invitar a la gente, a los pueblos, a las parroquias, a todos los que quisieran unirse a esta campaña y pensar o soñar en un pueblo lleno de farolitos amarillos»

Saúl Méndez

Colaborador

El cardenal Gregorio Rosa Chávez y su equipo coordinador dieron a conocer los últimos detalles de la octava peregrinación «Camino de San Óscar Romero», la cual iniciará el viernes 1 y concluirá el sábado 2 de agosto de 2025, dirigiéndose hacia Ciudad Barrios, San Miguel, la tierra natal de San Óscar Arnulfo Romero.

La iglesia católica anunció que la peregrinación de este año se enfoca en tres pilares esenciales: el Jubileo de la Esperanza, promovido por el papa Francisco; la reflexión sobre la situación de los Migrantes, en un contexto marcado por deportaciones masivas y criminalización; y la campaña «Sí a la vida, no a la minería metálica», temas relevantes de la realidad nacional.

El cardenal reveló que un símbolo representativo de la peregrinación serán los farolitos amarillos con el lema: ¡Sí a la vida, no a la minería!

«Es un tema que va a estar presente. También está el tema de los migrantes. El TPS ya no está en dos países, ¿cuál será el tercero?», preguntó Monseñor Rosa Chávez.

El sacerdote Santos Belisario Hernández, del comité organizador, mencionó que los farolitos amarillos se encenderán el día 24 de cada mes hasta que la Ley General de Minería Metálica desaparezca.

«Queremos llenar el país con farolitos amarillos que simbolizan el sí a la vida y no a la minería metálica, invitar a la gente, a los pueblos, a las parroquias, a todos los que quisieran unirse a esta campaña y pensar o soñar en un pueblo lleno de farolitos amarillos», mencionó.

Hernández añadió que este año contarán también con una vincha para pedir por los migrantes, la cual lleva la frase del Papa León XIV: «constructores de puentes, no de muros».

Actividades del viernes 1 de agosto

El evento comenzará el viernes 1 de agosto con la celebración de la misa de envío a las 5:00 de la mañana desde la cripta de Catedral Metropolitana. Posteriormente, los peregrinos caminarán hacia el Boulevard del Ejército km 3.5 para abordar los buses que los llevarán hasta la entrada del Puente Cuscatlán. Allí se realizará un encuentro entre las diócesis de San Vicente y Santiago de María, con un acto de oración por los migrantes que incluirá algunos signos representativos.

Luego de este acto, se abordarán los buses hasta Moncagua, donde se almorzará. Inmediatamente después, se caminará hacia Chapeltique. En este recorrido, se realizará una procesión de farolitos, o procesión de la luz, enfocada en la campaña «Sí a la vida, no a la minería». Posteriormente, se cenará y se descansará.

«Ustedes pueden observar que este signo de ¡sí a la vida y no a la minería! en estos farolitos amarillos nos recuerda ser siempre luz en medio de los proyectos de oscuridad», alegó el sacerdote.

Actividades sábado 2 de agosto

El sábado 2 de agosto, el segundo día de peregrinación, dará inicio con el desayuno para luego comenzar un recorrido de 16.8 kilómetros hacia Ciudad Barrios a las 8:00 de la mañana. La peregrinación concluirá con la misa de clausura a las 2:00 de la tarde en Ciudad Barrios.

En esta celebración estarán presentes los obispos de El Salvador, sacerdotes procedentes de todas las diócesis del país y feligresía que se irá sumando en el camino.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones a la actividad estarán abiertas a partir del 14 de julio y tendrán un costo de $2.00. Los interesados pueden inscribirse en las oficinas de la parroquia San Francisco (Alameda Juan Pablo II): de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.; Fundación Romero: de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. (sin cerrar al mediodía).

En la inscripción se le entregará a cada peregrino un gafete de color azul y en la parte de atrás deberán colocarse los datos personales de cada peregrino con elementos relevantes como la condición médica y requerimiento de tratamientos médicos. Está información servirá a la Comisión de Salud y los miembros de Cruz Roja Salvadoreña que prestarán atención medica ante una emergencia.

Los sacerdotes dentro del peregrinaje también estarán identificados con un gafete, pero de color verde.

«Los sacerdotes van también confesando, van dando consejos a las personas y para identificarlos llevarán un gafete verde para que con toda confianza nuestros fieles puedan acercarse», informó el equipo coordinador.

Al igual que peregrinaciones anteriores, se contará con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes tendrán a cargo la seguridad de los peregrinos y el orden vehicular. En el área médica, se contará con el respaldo de la Cruz Roja Salvadoreña, quienes atenderán las emergencias o afecciones de salud de los peregrinos.

La iglesia espera una concurrida presencia de sacerdotes, religiosos, religiosas, niños, jóvenes, adultos, familias y parroquias.

El equipo coordinador anunció que la actividad también será transmitida a través de los canales oficiales de la Cadena de Medios Católicos unidos de El Salvador (televisión, radio y redes sociales), quienes darán una cobertura total a escala nacional de este evento.

Precauciones a tomar en cuenta

Javier Ramírez, delegado de la Cruz Roja Salvadoreña, informó que la institución humanitaria dispondrá de ambulancias para la actividad partiendo desde San Salvador hasta Ciudad Barrios.

«Estamos a la orden de las actividades de la iglesia y, asimismo, la coordinación y nuestro plan operativo que hemos designado para este año abarca lo que son seccionales en el sector Paracentral y zona oriental del país», aclaró Ramírez.

El personal voluntario estará siendo apoyado por personal médico, quienes brindarán la atención necesaria y trasladarán a diferentes pacientes que necesiten una atención más avanzada en un centro asistencial.

«En atenciones que hemos realizado en años anteriores tenemos primeramente el desmayo simple, deshidratación en pacientes de la tercera edad, asimismo golpes de calor», notificó la CRS.

Ante esto, la institución hizo una serie de recomendaciones para evitar percances.

«No olvidemos llenar con nuestros datos el gafete entregado. En este gafete tendremos información muy importante como alérgicas a algún tipo de medicamento, algún tipo de alimento, lo cual nos brindará la información respectiva para poder atenderlos de una mejor manera dentro de nuestras unidades», explicó.

«Recordemos que estamos en un país en el cual los climas, las temperaturas son bastante cambiantes y entre ellas las altas temperaturas, que con la actividad que se va a realizar, las probabilidades de deshidratación son bastante altas. Por lo cual es importante aplicarse bloqueador solar y tomar suficiente agua», concluyó.

