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Inter Tecla golea 5-0 a Cacahuatique en la fecha 10 del torneo Apertura 2026. Foto: Diario Co Latino / Inter Tecla

Inter Tecla y FAS comparten el liderato de la Liga Femenina tras la jornada diez 

Redacción Nacionales 15 septiembre, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Inter Tecla y FAS comparten el liderato de la Liga Femenina tras la jornada diez  445 Vistas

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Redacción Deportes

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La Liga Femenina continúa su camino en la fase regular del torneo Apertura 2026, y en la última fecha Platense, Inter Tecla y Fuerte San Francisco sellaron sus victorias con goleadas ante sus respectivos rivales, una fecha tras la cual las verdes de Tecla y FAS consiguieron el liderazgo de la tabla.

Platense hizo temblar a Atlético Balboa al golearlo 7-1 como visitante, y gracias a los dobletes de Lourdes Gutiérrez y Keila Lino, más los tantos de Carmen Peña, Sofía Cuéllar y Damaris Quelez.

En otro de los encuentros, Águila sacó los tres puntos de la fecha al vencer 2-0 a Inca Aruba, con un marcador que estuvo a cargo de Liliana Garay y Francheska Rivera para el cuadro emplumado.

El tigre rugió en el estadio Once Lobos, porque FAS venció 2-1 a Alianza en el clásico nacional femenino. María Acosta puso el primero para las de Santa Ana desde los once metros y el cuadro blanco respondió en el marcador para el empate, con gol de Paola Calderón, pero fue Destiny Davis la encargada del 2-1 para la victoria de las tigrillas.

PDF-R Foto FAS F: Destiny Davis celebra el 2-1 de FAS ante Alianza en la jornada 10 del Apertura 2026. Foto: Diario Co Latino / Club Deportivo FAS Femenil

Inter Tecla Women no dejó dudas ante Cacahuatique y lo goleó 5-0 para ponerse en el primer lugar de la tabla con 27 unidades, misma cantidad que FAS en la segunda posición.

El Fuerte San Francisco no dió oportunidad a Municipal Limeño, porque con goles de Karen Ángulo, Adaly Rosa y el doblete de Vanessa Reyes las de Morazán sumaron su sexta victoria a la cuenta.

Firpo hizo valer su localía para vencer 2-1 a Isidro Metapán en el estadio Sergio Torres Rivera y sumar de a tres en la última fecha.

Con los resultados de la jornada 10 en la Liga Femenina, Inter Tecla y FAS han tomado el liderazgo del Apertura. Le siguen también Fuerte, Cacahuatique, Alianza, Platense, Firpo, Metapán, Inca Aruba, Limeño, Águila y Balboa.

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