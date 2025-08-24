Inician recolección de firmas para impedir la construcción de CIFCO en El Espino

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El movimiento “Todos somos El Espino” impulsa una campaña para recolectar firmas, a fin que el gobierno no construya el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en la finca El Espino, y así evitar la deforestación en el único pulmón de San Salvador, vital para la purificación del aire, la protección del suelo y recarga de acuíferos.

Los ciudadanos expresaron que no están en contra de la construcción de CIFCO, lo único que piden es no destruir la biodiversidad de El Espino, sus árboles centenarios han sido testigos de generaciones que aprendieron a valorar la naturaleza.

Los integrantes de Todos somos El Espino señalaron que pretenden recolectar un millón de firmas de respaldo para solicitar al gobierno que la construcción de CIFCO sea en otro lugar donde cause deforestación. El gobierno transferirá 55,711.13 m² de la finca para dicha construcción.

Hasta la fecha llevan más de 1,000 firmas físicas y 20 mil digitales, cada firma recolectada es un escudo que protege y asegura a las futuras generaciones poder gozar de la flora y fauna, el lugar es hogar de venados, tucanes, mapaches, ardillas, tacuazines, cusucos, entre otros.

