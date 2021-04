Individuo ataca a Capitolio de Estados Unidos

Telesur

La Policía del Capitolio (sede del Legislativo) de Estados Unidos (EE.UU.) informó este viernes en un comunicado difundido en su perfil oficial de Twitter que uno de sus agentes falleció por causa de las heridas provocadas por la embestida intencional de un vehículo.

«Estamos devastados por compartir la triste noticia de que uno de nuestros oficiales involucrados en el incidente de esta tarde falleció», expresa el comunicado emitido por la Policía del Capitolio (USCP, por sus siglas en inglés). Por su parte, la jefa interina de USCP, Yogananda Pittman, confirmó, en rueda de prensa, la muerte del atacante.

La directiva explicó que cuando el atacante chocó a los agentes, salió del vehículo con un cuchillo en la mano. «Nuestros agentes se enfrentaron entonces a ese sospechoso que no respondió a las órdenes verbales. El sospechoso empezó a abalanzarse sobre los oficiales de la Policía del Capitolio, momento en el que los agentes dispararon contra él. En este momento el sospechoso ha sido declarado muerto», puntualizó Pittman.

«Debido a una amenaza de seguridad externa, localizada en el Capitolio [en] todos los edificios del campus, no se permite el ingreso ni la salida en este momento», informó la Policía del Capitolio en el citado mensaje.

Por su parte, el jefe de la Policía Metropolitana, Robert Contee, afirmó que el ataque parece no estar relacionado con el terrorismo. «En este momento no parece haber una amenaza en marcha (…) No parece estar relacionado con el terrorismo», expresó. De igual forma, el funcionario indicó que las autoridades siguen investigando los motivos del atacante, y si este tenía motivos vinculados al terrorismo.

El Capitolio de EE.UU. se encuentra fuertemente blindado desde el asalto ocurrido el pasado 6 de enero por seguidores del expresidente Donald Trump, que dejó cinco muertos, aunque hace dos semanas se habían retirado parcialmente algunos de las vallas de seguridad. Debido a la Semana Santa, el edificio se encuentra vacío, sin la presencia de legisladores y senadores.