INDES responsabiliza a la FESFUT por atrasos en pago de estímulos a selecta playera

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Jorge Quezada, presidente del INDES, responsabilizó ayer al Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) por el atraso en la erogación del estímulo a los jugadores de la selección de Fútbol Playa.

Y es que la FESFUT recién liquidó los fondos erogados por el INDES durante el año 2017, por lo que el instituto de deportes no ha podido hacer un nuevo desembolso económico

“No podemos ver nada (estímulos deportivos) si no hay liquidaciones y ese es un tema que la FESFUT debe resolver, ya que apenas la semana pasada liquidaron las cuentas pendientes del 2017”, explicó el titular del INDES.

De igual forma, Jorge Quezada dijo que la FESFUT tampoco ha solicitado una reunión con el INDES para revisar el acuerdo suscrito el año pasado para la entrega de los estímulos a los jugadores playeros.

“Hasta este día ningún federativo (de la FESFUT) se ha molestado en preguntar cómo está el convenio, sino que lo hacen a través de sus empleados y hay cosas que se discuten a nivel superior. Además, nosotros siempre nos sentamos a conversar con los presidentes de las distintas federaciones para discutir la planificación, pero con la FESFUT nunca se puede discutir porque nunca tienen un plan de trabajo”, indicó Quezada.

Por ello, el titular del INDES reiteró la importancia de discutir el convenio de la playera, ya que el dinero erogado debe justificarse con un presupuesto para que así sea aprobado por el consejo directivo del instituto de deportes.

“Todo proceso debe tener la aprobación del consejo directivo del INDES y necesitamos que la FESFUT nos explique por qué le otorgan salario a gente que prácticamente no ha hecho nada, ya que no podemos estar invirtiendo en gente que no hace nada”, puntualizó.

Eso sí, a pesar de la negligencia de la FESUT, Jorge Quezada dijo que ya gestionaron con Casa Presidencial los fondos para los estímulos de la playera.

“Haremos el esfuerzo de cancelar los estímulos deportivos, pero hasta este día (ayer) no se ha iniciado ningún proceso por parte de la FESFUT. Pero, previendo todo lo que ha pasado, ya solicitamos el dinero, pero hay que aclarar que mientras no esté firmado el convenio no podemos erogar fondos porque sería ilegal”, detalló Quezada.

Es de recordar que la FESFUT y el INDES se comprometieron a revisar el acuerdo en agosto del 2017, y así así evitar demoras en el pago de los mismos.