Incumplimiento de cuarentena obligará al GOES a “trasladado para evaluación médica”  

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Conan Castro, asesor jurídico de la Presidencia recalcó que se mantiene la cuarentena domiciliaria por el COVID-19, quienes incumplan esta medida serán retenidos preventivamente y trasladados a un lugar de evaluación médica, para determinar si son enviados a centros de cuarentena, pero no son llevadas a bartolinas.

El Decreto Ejecutivo 19 establece que toda la población debe mantenerse en resguardo domiciliario obligatorio, y solo podrá salir de su vivienda en los casos autorizados, quienes incumplan sin justificación y luego de haber sido evaluados por el personal médico se catalogue como sospechoso deberá guardar cuarentena controlada por 30 días.

El funcionario aclaró que si una persona sale sin una justificación está violando la cuarentena domiciliar nacional y poniendo en riesgo no solo su persona y familia, sino también a toda la población, por lo cual, es trasladada para ser evaluada por un médico y ahí determine si es enviado a un centro de cuarentena.

“Es una medida de prevención no es un castigo o sanción, cuando alguien es detenido no se sabe de dónde viene o si ha estado con personas contagiadas, en ese momento la persona es un riesgo de contagio porque el virus se transmite de persona a persona, si conduce un vehículo será remitido a un lugar establecido por el Viceministerio de Transporte (VMT) para una desinfección y no exponer al virus a quien va a recogerlo”, enfatizó Castro en una entrevista televisiva.

En cuanto a la obligatoriedad de permitir que delegados de Salud puedan entrar a las casas particulares a inspeccionar cuando sea necesario, el secretario jurídico de la Presidencia aclaró que no se trata que la policía llegará a irrumpir las viviendas, sino que personal del Ministerio de Salud debidamente identificado y con traje de bioseguridad pueda entrar cuando se presume que alguna persona estuvo en contacto con una persona positiva al Coronavirus.

Añadió que el artículo 58 del Código de Salud señala que, el ministerio tiene facultades en caso de graves riesgos para la salud, inspeccionar por medio de sus delegados el interior de las casas, locales, predios públicos y privados, y quienes tengan a cargo de dichos inmuebles están en la obligación de permitir su acceso, “ninguna persona del Ministerio de Salud puede entrar a una habitación, sino lleva un trabajo especial de bioseguridad, se identifica y enfrente a la casa se debe cambiar”, reiteró.