improvisando

Tania Primavera

Al menos tengo

la música del jazz

como dijo Milán Kundera

para “la insoportable levedad del ser”

El jazz puede improvisar

y muchas veces me siento torpe para cambiar

la rutina

el mismo lugar

años y años

Al menos tengo la música del jazz

para encontrarme de nuevo con Aretha Franklin y Chet Baker

sobre todo, con la voz y trompeta de Chet todos los días

y su My Funny Valentine o Born to be blue

Al menos tengo la música de jazz

con el canto de Aretha

y su Domingo Sombrío o Gloomy Sunday

al menos

Para escribir ahora en el escritorio del museo

en horas de trabajo

con el ventilador que saca más calor

en este calor

Guardar este texto

entre los papeles que me inundan

porque prefiero leer en papel

que desde el celular

Al menos tengo la música de jazz

para improvisar

y saber que todo puede,

tal vez, o no cambiar

