Iglesia de San Salvador se opone firmemente a la ley de minería metálica

Vatican News

Una vez más la Iglesia católica de San Salvador se manifestó en contra de la aprobación de la ley que habilitará la minería metálica en este país, y que está prevista sea aprobada este lunes durante la Asamblea Legislativa y llama a movilizarse en defensa del medioambiente y la salud.

Durante la misa de este domingo 22 de diciembre, Mons. José Luis Escobar Alas, presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador, pidió a la feligresía para que a través de las redes sociales se manifiesten en contra de la propuesta de ley avalada por la comisión de Tecnología, Inversión y Turismo.

“Queremos pedirles.. todos tenemos la posibilidad de expresarnos, que expresen su desacuerdo con la minería metálica, mediante las redes sociales, eso es importante que el pueblo se exprese, estamos en un país democrático”

Una súplica para proteger al país

Durante su homilía, el prelado pidió a los feligreses unirse en oración para que esta ley no sea aprobada. «Que hoy sea un día de oración, suplicando al Señor que proteja a nuestro país para que no se permita que vengan empresas transnacionales a llevarse los metales preciosos, dejándonos el veneno que causará tanto daño a todos, poco a poco, se va filtrando y contaminando los mantos acuíferos, que Dios no permita eso», señaló.

El también arzobispo de San Salvador, envió un mensaje a las jurisdicciones eclesiásticas, solicitando que, en todas las parroquias, este domingo se leyera el comunicado que el pasado 12 de diciembre, los obispos de la Iglesia católica habían presentado, en rechazo a esta aprobación de ley.

Un alto riesgo al medio ambiente

En el comunicado, los obispos explicaban las “gravísimas consecuencias de la minería sobre los pocos recursos hídricos” que tiene el país y que, por lo tanto, afectará la calidad de vida de las personas y causará un impacto enorme en el medio ambiente. Y reiteraban que la Iglesia está a favor del desarrollo económico, pero la mayor riqueza de un pueblo, explicaban, es la vida y la salud de su gente. Y piden que se busquen alternativas de desarrollo que beneficien a todos los sectores, especialmente a los más pobres.

Uso de redes sociales para alzar la voz

El arzobispo también uso la red social X, donde ha reiterado estar en contra de la derogación de la ley que prohíbe la minería en El Salvador desde 2017.

Dictamen favorable para la minería

Una comisión del Congreso, emitió este sábado un dictamen favorable para la aprobación de una ley para permitir la exploración, explotación y actividades de extracción minera en este país, con lo que se estaría dejando sin efecto una normativa que prohíbe dicha práctica.

Se presume que la ley será aprobada por el órgano Legislativo este lunes 23 de diciembre, cuando se ha convocado a una sesión plenaria, aún en contra de llamados de distintos sectores para que no se permita la explotación minera en El Salvador por sus impactos en las comunidades rurales y al medioambiente.

De ser aprobada dicha normativa, posiblemente se derogará la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo 2017 y que veta la explotación minera en «el suelo y biosubsuelo del territorio» salvadoreño, e incluye las actividades de «exploración, explotación y procesamiento a cielo abierto o subterráneo».

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...