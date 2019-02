IDHUCA solicita agilizar apelaciones contra apertura de Caso Jesuitas

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), presentó un escrito a la cámara tercero de lo penal para solicitar que se agilicen las apelaciones presentadas por la resolución de apertura de investigación contra los autores intelectuales de la masacre de los sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, hecho perpetrado en noviembre de 1989.

El abogado explicó que se presentó un escrito para solicitar “pronto despacho”, figura jurídica, para solicitar que la cámara de lo penal agilice su trabajo en el tema correspondiente a una apelación de la defensa.

El 16 de abril del año 2018, el juzgado tercero de paz de San Salvador ordenó la apertura de la masacre de los jesuitas con respecto a los autores intelectuales.

Pero la defensa de los acusados no estaba conforme, por lo que uno de los abogados presentó una apelación a dicha resolución, con la finalidad de que no se investigue y no se abra la investigación.

“Aquí no estamos hablando de venganza, sino que el mero hecho de que se investigue para poder llegar a la verdad, contra aquellos que ordenaron la masacre de la UCA”, afirmó Baulenas.

Además, explicó que espera que se de una respuesta al recurso presentado por la defensa, el cual no debe ser aceptado. “La cámara debe confirmar lo establecido por el juzgado de paz”, recalcó.

“Somos consientes de la carga jurídica que tiene el sistema judicial, pero este es un caso de crimen de lesa humanidad; si un caso no se resuelve nos preocupa cual sea la razón de no procesarlo (el caso), esperemos que se resuelva y el lunes podemos tener razón de estos recursos. Es un derecho básico de cualquier víctima a conocer la verdad”, explicó.

A través de un comunicado, el centro judicial informó que “el proceso sigue su curso normal y no hay atraso alguno; pero por ser un proceso delicado y voluminoso se debe estudiar muy concienzudamente para emitir una resolución totalmente apegada a derecho.

El pasado 6 de noviembre se recibió el caso procedente de la Sala de lo Penal por una excusa. Dicha instancia se tardó seis meses en resolver esa petición, lo cual refleja lo extenso del expediente”.

De igual manera confirmó que se espera que la resolución se de a conocer antes de las vacaciones de Semana Santa.