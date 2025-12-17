Icónica Santalucía recibe por primera vez en el escenario a Robbie Williams

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

Como parte de su nueva gira mundial, Robbie Williams, icono británico del pop, se dará cita por primera vez el 30 de junio en la esperada Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026.

La Plaza España será el lugar donde el artista presentará su nuevo álbum titulado «Britpop», en el marco de su gira «Long 90’s Tour». Hay que destacar que su repertorio musical verá la luz el 6 de febrero de 2026.

Se espera que Robbie interpretará dos discos completos: su aclamado debut «Life Thru A Lens», que lo catapultó al éxito global, y su nuevo trabajo «Britpop», una obra concebida como un homenaje creativo a la cultura musical de los

años 90 con colaboraciones de figuras como Chris Martin (Coldplay), Gaz Coombes (Supergrass), Tony Iommi (Black Sabbath), Jesse & Joy o Gary Barlow.

Con más de 90 millones de álbumes vendidos, 18 BRIT Awards más que ningún otro artista en la historia, 15 discos número 1 en Reino Unido y una de las carreras más influyentes del pop contemporáneo, Robbie Williams actúa por primera vez en Sevilla en plena efervescencia creativa.

Su reciente éxito con la serie documental de Netflix Robbie Williams, la película nominada al Óscar Better Man y el himno oficial que ha compuesto para la FIFA confirman un momento de madurez artística y enorme proyección internacional.

Su actuación en Sevilla Fest será una oportunidad excepcional para disfrutar un formato cercano y único, en uno de los recintos más emblemáticos del mundo, la Plaza de España, un espacio que convierte cada concierto en una experiencia irrepetible.

Para los organizadores, la Icónica Santalucía Sevilla Fest continúa consolidándose como una de las grandes citas musicales del Sur de Europa, capaz de atraer a los artistas más relevantes del panorama internacional al corazón monumental de Sevilla.

