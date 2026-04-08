Ibrajim Bukele admite que un equipo secreto revisa denuncias de muertes y capturas en el régimen

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El hermano del presidente de la República, Ibrajim Bukele, reveló que existe un equipo “independiente” que revisa “caso por caso” “las denuncias” de los muertos e inocentes detenidos bajo el régimen de excepción.

A través de la red social X, el hermano de Nayib Bueke reveló algunas situaciones que la ciudadanía o que la misma prensa no conocía; entre ellas que existe un grupo, que aparentemente, decide quién es inocente detenido bajo el régimen de excepción.

Para conocer porqué Ibrajim informó sobre el equipo, es de informar que todo inició con un intercambio de tuits el 2 de abril, cuando Ibrajim contestó un tuit del periodista Héctor Silva Ávalos que hablaba sobre las explicaciones que tendría que dar Nayib Bukele sobre sus pactos con las pandillas, cuando los republicanos (EEUU) “pierdan” la Cámara de Representantes en noviembre de este año.

“Que hueva este maje. Ni en Semana Santa. Valor agregado a la humanidad: -10”, dijo Ibrajim como comentario a la opinión de Silva. La conversación se orientó sobre los detenidos en El Salvador bajo el régimen de excepción y los crímenes de lesa humanidad que se han documentado por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y de un grupo de expertos.

El usuario “@vgarc1ar” le preguntó a Ibrajim: ‘¿Es de hueva no tomarse en serio los preocupantes casos de crímenes de lesa humanidad?”. Luego de un intercambio de palabras, Bukele respondió: “Yo no he torturado ni asesinado. De verdad que estás un poco desconectado de la realidad”.

El usuario “@vgarc1ar” contestó: “Usted no. Pero el Estado Salvadoreño sí, ese Estado bajo el control de su hermano (en referencia a Nayib Bukele). Ojalá no les dé hueva enfrentar lo que les espera en tribunales internacionales. Asesino no es solo el autor material, sino también el intelectual. Ya lo vimos con d’Aubuisson”, comentó.

Ibrajim respondió con una pregunta “¿Y cuál es la tasa de muertos en centros penales? comparada con la actual del salvadoreño común. Y comparada con la del Frente en los centros penales también. Más baja en valores absolutos y eso que con el doble de población carcelaria”.

Bukele enfatizó que no existen repuntes de muertes dentro de los penales a pesar de que existen más de 91 mil personas detenidas bajo el régimen de excepción. Esto como respuesta a los datos que presenta Socorro Jurídico Humanitario (SHJ), que ha reportado más de 500 personas detenidas en el régimen de excepción que han muerto en las cárceles sin ser vencidas en juicio y más del 94 % sin vinculaciones con las pandillas.

El usuario “@DNZ0” cuestionó a Ibrajim el porqué Nayib Bukele “no quiere liberar a todas las personas civiles inocentes que tienen más de 4 años detenidas de forma arbitraria sin un debido proceso”.

“¿Y no van aumentado (sic) los casos de liberados siempre? Si fuera así, no hubieran inocentes liberados”, respondió el hermano de Bukele, en alusión a que se liberan a las personas detenidas que no tienen vinculaciones con las pandillas.

Sin embargo, estos casos o la cifra no se conocen públicamente, solamente algunos funcionarios han dicho que son entre 7 mil a 8 mil las personas liberadas.

En noviembre de 2024, el presidente Bukele reconoció que al menos 8 mil inocentes fueron detenidos y luego liberados bajo el régimen de excepción. Esa cifra no ha sido actualizada desde entonces; es decir, no se ha informado desde una fuente oficial que haya más de 8 mil inocentes liberados.

“Ya que no hay datos oficiales, díganos Ibrajim. ¿Cuál es el porcentaje de liberados de todas las personas capturadas por el Régimen? ¿De cuánto es la ineficiencia del Estado a la hora de capturar a los criminales que hacen falta?”, cuestionó “@vgarc1ar”.

“Como 10 %. El presidente mencionó 7000 en una entrevista hace meses”, respondió Ibrajim Bukele.

El ciudadano cuestionó a Ibrajim sobre el plan para reducir la cifra de inocentes detenidos y que los inocentes salgan con prontitud; a la vez, instó a que se aplique la inteligencia policial para “minimizar capturas de gente que nunca debió haber sido capturada”.

Si entendés que los sistemas físicos no funcionan como la teoría. En todos los sistemas judiciales del mundo han capturado inocentes. Ahora, imagínate capturar 70,000 pandilleros en cuestión de meses. Hay gente que estuvo en el lugar y momento equivocado, con gente equivocada”, contestó Ibrajim.

Sin embargo, “@vgarc1ar” señaló que, en otro sistema de justicia, el Ministerio Público “hubiera sido destituido y se hubiese armado una investigación independiente para revisar caso por caso los +500 muertos bajo custodia del Estado y deducir responsabilidades. Pero en El Salvador les da hueva”.

Fue entonces que Bukele informó que hay un equipo “independiente” revisando “caso por caso”. “Es un tema serio donde mucha gente ha sido afectada. No solo con las capturas, sino que por las maras también. Nadie lo está tomando a la ligera”, destacó Ibrajim.

Sobre quiénes conforman el equipo y donde se podría leer algún informe, Ibrajim no brindó más detalles. “Sí. Hay un equipo revisando caso por caso y las denuncias (…). Trabaja de la mano con Fiscalía, Ministerio de Justicia y Centros Penales. Parte del equipo forma también parte del Despacho de la Primera Dama. Nadie quiere tener inocentes en la cárcel”, destacó.

En contestación a otro tuit, Ibrajim señaló que no se puede hacer público el equipo que revisa los casos, ya que correrían el riesgo de ser “amenazados”. “¿Queres joderles la vida? ¿Que los amenacen y los sobornen? ¿Después tener que cambiar el equipo y hacerlo anónimo para que digan que los quitamos porque queremos encubrir algo?”.

Ibrajim Bukele, según información pública, no ostenta ningún cargo en el Gobierno; sin embargo, se ha mencionado extraoficialmente que es asesor del presidente.

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