IAIP inicia proceso legal para comenzar la auditoría informática 

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

La comisionada presidenta en funciones, Silvia Cristina Pérez, informó que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) inicia el próximo lunes el proceso legal para la contratación de la auditoría informática, con la finalidad de determinar el posible cometimiento de ilícito al haber filtrado datos personales de las personas solicitantes de información pública a Casa Presidencial.

Además, aseguró que incluirán la participación ciudadana activa, con el efecto de legitimar y transparentar la auditoría. El Instituto mantendrá informada la forma en que la ciudadanía podrá tener esta contraloría ciudadana, explicó.

“Se han tomado medidas de resguardo de los usuarios del sistema de gestión de solicitudes, existe una investigación en curso por parte de la FGR, pero desde antes se ha tomado las medidas necesarias para resguardar los datos personales de los usuarios”, reiteró la comisionada.

Agregó que, ante la existencia de una investigación por parte de la FGR, se le solicitó al Ministerio Público la consulta para que autorice la validación de una empresa externa, para las medidas adoptadas de este Instituto para el resguardo de los datos personales, “que no están siendo compartidos”, enfatizó

En cuanto a la investigación que desarrolla la FGR, los comisionados explicaron que el mismo Ministerio Público deberá explicar sobre los avances de esta investigación, ya que trascendió que la Fiscalía ha iniciado con las entrevistas de comisionados del IAIP.

“La FGR tiene el aviso presentado por el IAIP y otras instituciones; sin embargo, será la Fiscalía la que tendrá que dar avances de la investigación”, dijo.

De igual manera, los comisionados aseguran que no se ha quitado el sistema de atención de solicitudes, el cual no será suspendido. “No se suspenderá porque, por el momento, no existe ningún tipo de inseguridad que pueda generarse como la que se tomó anteriormente. Por el momento, nos brindan esa confianza que no se registra reporte ni ningún tipo de filtración”, comentó.

Y es que entre el primero de junio y mediados de septiembre, el IAIP presuntamente enviaba reportes diarios con los datos personales de solicitantes de información pública, hecho que ha negado tanto el expresidente del IAIP, René Cárcamo, como el gobierno de Nayib Bukele.